НХЛ не будет досрочно прерывать трудовое соглашение с профсоюзом игроков

Источник: AP 2019

Действующий коллективный трудовой договор истекает 15 сентября 2022 года. У НХЛ и профсоюза хоккеистов есть право в сентябре 2019 года инициировать новые переговоры. Это означало бы досрочное окончание договора 15 сентября 2020 года, если стороны не договорились бы о продлении.

НХЛ могла до 1 сентября в письменном виде уведомить профсоюз о своем желании. Теперь, когда лига отказалась от такой возможности, профсоюз может до 15 сентября активировать досрочное расторжение договора.

«Мы не будем досрочно расторгать договор с профсоюзом, — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. — Поэтому мы готовы, что текущее соглашение будет действовать весь срок: еще три сезона до окончания чемпионата-2021/22. Мы надеемся, что трудовой мир продолжится и позволит нам развивать игру и дальше, а значит извлечь выгоду всем заинтересованным сторонам: игрокам, клубам, бизнес-партнерам и, самое главное, болельщикам».

«В любом трудовом соглашении стороны всегда могут указывать на моменты, которыми недовольны и хотели бы их изменить. Лига в это верит. Однако наш анализ показал, что выгода от функционирования в текущих условиях, при одновременной работе с NHLPA (профсоюз) относительно взаимных забот, намного перевешивает разрушительные последствия разрыва соглашения после этого сезона», — отметил Беттмэн.