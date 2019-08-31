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12:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

НХЛ не будет досрочно прерывать трудовое соглашение с профсоюзом игроков

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. НХЛ не будет пользоваться правом на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с профсоюзом игроков в следующем году, об этом сообщается на официальном сайте лиги.

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Источник: AP 2019

Действующий коллективный трудовой договор истекает 15 сентября 2022 года. У НХЛ и профсоюза хоккеистов есть право в сентябре 2019 года инициировать новые переговоры. Это означало бы досрочное окончание договора 15 сентября 2020 года, если стороны не договорились бы о продлении.

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НХЛ могла до 1 сентября в письменном виде уведомить профсоюз о своем желании. Теперь, когда лига отказалась от такой возможности, профсоюз может до 15 сентября активировать досрочное расторжение договора.

«Мы не будем досрочно расторгать договор с профсоюзом, — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн. — Поэтому мы готовы, что текущее соглашение будет действовать весь срок: еще три сезона до окончания чемпионата-2021/22. Мы надеемся, что трудовой мир продолжится и позволит нам развивать игру и дальше, а значит извлечь выгоду всем заинтересованным сторонам: игрокам, клубам, бизнес-партнерам и, самое главное, болельщикам».

«В любом трудовом соглашении стороны всегда могут указывать на моменты, которыми недовольны и хотели бы их изменить. Лига в это верит. Однако наш анализ показал, что выгода от функционирования в текущих условиях, при одновременной работе с NHLPA (профсоюз) относительно взаимных забот, намного перевешивает разрушительные последствия разрыва соглашения после этого сезона», — отметил Беттмэн.

Как отмечается, даже если NHLPA предпочтет до 15 сентября досрочно завершить договор, у сторон будет один год для заключения нового соглашения. В чемпионатах НХЛ были паузы во время трех предыдущих соглашений, в том числе был потерян целый сезон-2004/05 и первые три месяца чемпионата-2012/13.

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