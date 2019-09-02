Барбашев заключил новый контракт с «Сент-Луисом»
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский форвард Иван Барбашев подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте команды.
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский форвард Иван Барбашев подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте команды.
Контракт с 23-летним хоккеистом, который находился в статусе ограниченно свободного агента, рассчитан на два года, средняя зарплата нападающего за сезон составит 1,475 миллиона долларов.
Барбашев выступает за «Блюз» на протяжении трех последних сезонов. В прошлом сезоне он провел 80 матчей в регулярном чемпионате, набрал 26 очков (14 голов и 12 результативных передач), в 25 играх