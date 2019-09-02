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11:28 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Барбашев заключил новый контракт с «Сент-Луисом»

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Российский форвард Иван Барбашев подписал новое соглашение с клубом НХЛ «Сент-Луис», сообщается на официальном сайте команды.

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Контракт с 23-летним хоккеистом, который находился в статусе ограниченно свободного агента, рассчитан на два года, средняя зарплата нападающего за сезон составит 1,475 миллиона долларов.

Барбашев выступает за «Блюз» на протяжении трех последних сезонов. В прошлом сезоне он провел 80 матчей в регулярном чемпионате, набрал 26 очков (14 голов и 12 результативных передач), в 25 играх плей-офф записал себе в актив 6 баллов (3+3). «Сент-Луис» в сезоне-2018/19 впервые в своей истории стал обладателем Кубка Стэнли.

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