Три легендарных русских хоккеиста играли в НХЛ после 40 лет. Будет ли четвертый?

Источник: Спорт-Экспресс

С первого раза это предложение воспринимается как плохая шутка. Опытнейший защитник, не умаляя всех его прежних заслуг, в последнем своем сезоне за «Ак Барс» смотрелся серо и неуклонно сдавал позиции. Возраст неизбежно берет свое. Отдельные уникумы типа Яромира Ягра и Здено Хары лишь подчеркивают, что по достижении 40 лет остаться на плаву удается единицам.

Марков не сдался, сменил агента и перешел под крыло авторитетного Алана Уолша, известного своей решимостью высказывать в публичной плоскости собственное мнение по любому вопросу. В начале августа россиянин дал интервью в Монреале, поговорив со Стю Коуэном из Montreal Gazette добрых полчаса. Для тех, кто немного знаком с защитником, время разговора кажется астрономическим по продолжительности. Обычно он общается очень лаконично, избегая любых острых углов. Видимо, желание продлить карьеру открывает в человеке новые возможности.

Пауза затянулась. Видимо, по этой причине в конце последнего месяца лета в дело вступил уже сам Уолш. Он пышно рассказал о контактах с разными клубам и подчеркнул, что о просмотровом контракте речи на данном этапе и быть не может. Заодно агент распространил видеоролик с самыми яркими моментами из предсезонной подготовки игрока. В последние годы тем же самым занимался известный в прошлом нападающий Сергей Березин, ранее представлявший интересы Маркова.

Ветеран, действительно, пашет не хуже молодых — и кроссы, и штанга, и прыжки, и гантели. В профессионализме хоккеиста сомневаться не приходится. Как и в том, что НХЛ для него видится пройденным этапом. Монреальские журналисты в поисках истины добрались даже до Боба Хартли. Именно его «Авангард» вчистую убрал «Ак Барс» в первом раунде последнего плей-офф. Специалист ушел от дипломатии и откровенно заявил, что в прежней роли Марков в НХЛ уже не потянет.

Из россиян, добравшихся до этой солидной жизненной отметки в качестве действующих игроков, в НХЛ новые контракты заключали всего лишь трое: вратарь Николай Хабибулин, защитник Сергей Гончар и нападающий Игорь Ларионов. Голкипер перед сезоном-2013/14 вернулся в «Чикаго», где ранее провел четыре неоднозначных года. Последняя попытка завершилась провалом. В качестве второго номера за Кори Кроуфордом ветеран провел всего четыре не самых убедительных матча, получил травму бедра и на льду в серьезном деле больше не появился. В ноябре 2015 года Хабибулин объявил о завершении карьеры.

Заключительный сезон перед уходом на пенсию не удался и Гончару. Двухлетний контракт с «Далласом» летом 2013 года на 10 миллионов укрепил банковский счет, но не репутацию игрока. Камнем команду он на дно не тянул, но был уже лишь тенью самого себя лучших времен. Обмен в «Монреаль» осенью 2014 года счастья не принес. Следующим летом Гончар попытался вернуться в «Питтсбург», с которым за шесть лет до этого выиграл Кубок Стэнли. Пробный контракт выглядел как последний шанс. Защитник его не использовал, но остался в системе клуба и, как оказалось, от этого только приобрел. Гончар очень здорово индивидуально работает с игроками обороны — его вклад в два новых титула «Пингвинз» в 2016 и 2017 принизить нельзя. Слабейшая линия команды выглядела на удивление достойно в ключевых матчах.

Наконец, вспомним о Ларионове. Хоккеисте, на которого равнялись Ягр и Хара. Высочайший профессионализм, мощный игровой и жизненный интеллект плюс не слишком энергозатратная манера игры позволили продержаться Профессору в НХЛ до 44 лет! В 41 год он ушел из «Детройта», подписав контракт с «Флоридой», где играл с Павлом Буре. Однако ничего путного из той затеи не вышло, и «Ред Уингз» по ходу того же сезона выменяли ветерана обратно. Через год Ларионов стал автором победной шайбы в третьем овертайме матча плей-офф с «Каролиной» и помог «Детройту» выиграть еще один Кубок Стэнли — уже свой третий с этой командой. Профессор не отбывал номер, его сезоны с 43 набранными очками в 42 и 43 года свидетельствуют об этом очень наглядно. Чемпионат-2003/04 в «Нью-Джерси» был уже не таким ярким и по его окончании Ларионов завершил свою карьеру на серьезном уровне.

Вспоминая о звездных предшественниках Маркова, с которыми он сам еще успел поиграть, нельзя упускать из виду главного. За последние лет десять НХЛ стремительно омолодилась — если отдельные вратари еще могут оставаться в элите до 36−37 лет, то полевые игроки в этом возрасте уже не тянут. Редчайшие исключения типа Джо Торнтона редки, как солнечная погода минувшим летом в Москве. Марков не похож на человека, не успевшего заработать всех денег. Им сейчас движет, вероятно, не только стремление как можно дольше задержаться на льду.