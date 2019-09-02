Три легендарных русских хоккеиста играли в НХЛ после 40 лет. Будет ли четвертый?
Андрей Марков планирует подписать контракт за океаном.
Андрей Марков планирует подписать контракт за океаном.
С первого раза это предложение воспринимается как плохая шутка. Опытнейший защитник, не умаляя всех его прежних заслуг, в последнем своем сезоне за «Ак Барс» смотрелся серо и неуклонно сдавал позиции. Возраст неизбежно берет свое. Отдельные уникумы типа Яромира Ягра и Здено Хары лишь подчеркивают, что по достижении 40 лет остаться на плаву удается единицам.
Марков не сдался, сменил агента и перешел под крыло авторитетного Алана Уолша, известного своей решимостью высказывать в публичной плоскости собственное мнение по любому вопросу. В начале августа россиянин дал интервью в Монреале, поговорив со Стю Коуэном из Montreal Gazette добрых полчаса. Для тех, кто немного знаком с защитником, время разговора кажется астрономическим по продолжительности. Обычно он общается очень лаконично, избегая любых острых углов. Видимо, желание продлить карьеру открывает в человеке новые возможности.
Пауза затянулась. Видимо, по этой причине в конце последнего месяца лета в дело вступил уже сам Уолш. Он пышно рассказал о контактах с разными клубам и подчеркнул, что о просмотровом контракте речи на данном этапе и быть не может. Заодно агент распространил видеоролик с самыми яркими моментами из предсезонной подготовки игрока. В последние годы тем же самым занимался известный в прошлом нападающий Сергей Березин, ранее представлявший интересы Маркова.
Ветеран, действительно, пашет не хуже молодых — и кроссы, и штанга, и прыжки, и гантели. В профессионализме хоккеиста сомневаться не приходится. Как и в том, что НХЛ для него видится пройденным этапом. Монреальские журналисты в поисках истины добрались даже до Боба Хартли. Именно его «Авангард» вчистую убрал «Ак Барс» в первом раунде последнего
Из россиян, добравшихся до этой солидной жизненной отметки в качестве действующих игроков, в НХЛ новые контракты заключали всего лишь трое: вратарь Николай Хабибулин, защитник Сергей Гончар и нападающий Игорь Ларионов. Голкипер перед сезоном-2013/14 вернулся в «Чикаго», где ранее провел четыре неоднозначных года. Последняя попытка завершилась провалом. В качестве второго номера за Кори Кроуфордом ветеран провел всего четыре не самых убедительных матча, получил травму бедра и на льду в серьезном деле больше не появился. В ноябре 2015 года Хабибулин объявил о завершении карьеры.
Заключительный сезон перед уходом на пенсию не удался и Гончару. Двухлетний контракт с «Далласом» летом 2013 года на 10 миллионов укрепил банковский счет, но не репутацию игрока. Камнем команду он на дно не тянул, но был уже лишь тенью самого себя лучших времен. Обмен в «Монреаль» осенью 2014 года счастья не принес. Следующим летом Гончар попытался вернуться в «Питтсбург», с которым за шесть лет до этого выиграл Кубок Стэнли. Пробный контракт выглядел как последний шанс. Защитник его не использовал, но остался в системе клуба и, как оказалось, от этого только приобрел. Гончар очень здорово индивидуально работает с игроками обороны — его вклад в два новых титула «Пингвинз» в 2016 и 2017 принизить нельзя. Слабейшая линия команды выглядела на удивление достойно в ключевых матчах.
Наконец, вспомним о Ларионове. Хоккеисте, на которого равнялись Ягр и Хара. Высочайший профессионализм, мощный игровой и жизненный интеллект плюс не слишком энергозатратная манера игры позволили продержаться Профессору в НХЛ до 44 лет! В 41 год он ушел из «Детройта», подписав контракт с «Флоридой», где играл с Павлом Буре. Однако ничего путного из той затеи не вышло, и «Ред Уингз» по ходу того же сезона выменяли ветерана обратно. Через год Ларионов стал автором победной шайбы в третьем овертайме матча
Вспоминая о звездных предшественниках Маркова, с которыми он сам еще успел поиграть, нельзя упускать из виду главного. За последние лет десять НХЛ стремительно омолодилась — если отдельные вратари еще могут оставаться в элите до 36−37 лет, то полевые игроки в этом возрасте уже не тянут. Редчайшие исключения типа Джо Торнтона редки, как солнечная погода минувшим летом в Москве. Марков не похож на человека, не успевшего заработать всех денег. Им сейчас движет, вероятно, не только стремление как можно дольше задержаться на льду.
За «Монреаль» он провел 16 сезонов, сыграв 990 матчей. Только пять человек в истории легендарного клуба во главе с Анри Ришаром и Ларри Робинсоном преодолели тысячную отметку. Марков в интервью намекнул, что хотел бы вернуться в «Канадиенс». Провести 1000 игр в свитере одного клуба — это прекрасное во всех отношениях достижение. Почему бы и нет? Это была бы красивое окончание длинной карьеры. Вот только есть ли такие планы у руководства «Монреаля», выжившего из клуба всех русских игроков за последние пару лет и не договорившего с самим Марковым о новом контракте два года назад.