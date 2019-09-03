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11:57 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20

МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на свой игровой рейтинг в хоккейном симуляторе NHL20, который поступает в продажу с 13 сентября.

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Согласно скриншоту из игры, рейтинг нападающего составляет 92 общих балла. Выше Овечкина в рейтинге поднялись только Конор Макдэвид, Сидни Кросби и Никита Кучеров.

«Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше», — написал Овечкин на своей странице в Twitter.

Во время загрузки произошла ошибка.

В прошедшем сезоне Овечкин забросил 51 шайбу и отдал 38 голевых передач. В плей-офф «Вашингтон» вылетел в первом же раунде.

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