Овечкин отреагировал на свой низкий рейтинг в игре NHL20
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на свой игровой рейтинг в хоккейном симуляторе NHL20, который поступает в продажу с 13 сентября.
МОСКВА, 3 сен — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин отреагировал на свой игровой рейтинг в хоккейном симуляторе NHL20, который поступает в продажу с 13 сентября.
Согласно скриншоту из игры, рейтинг нападающего составляет 92 общих балла. Выше Овечкина в рейтинге поднялись только Конор Макдэвид, Сидни Кросби и Никита Кучеров.
«Я приму это! Но в следующий раз я стану лучше», — написал Овечкин на своей странице в Twitter.
В прошедшем сезоне Овечкин забросил 51 шайбу и отдал 38 голевых передач. В