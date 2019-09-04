В Америке ждут нового рекорда Овечкина. В этом сезоне он должен войти в топ-8 величайших снайперов

За полторы недели до открытия тренировочных лагерей клубов НХЛ и за месяц до старта регулярного чемпионата сильнейшей лиги мира североамериканский сайт The Hockey News спрогнозировал, какие статистические юбилеи случатся в предстоящем сезоне.

Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз» -700 голов

Чтобы закрепиться в статусе одного из величайших снайперов НХЛ, Александру Овечкину осталось забросить 42 шайбы. Фактически он давно носит этот титул, но с каждой сотней голов все больше приближается к званию самого «смертоносного» нападающего в истории. Если Александра Великого не будут беспокоить никакие проблемы со здоровьем, он обязан добавить очередную важную веху в свое безупречное резюме. 700 голов поднимут Ови в топ-8 списка самых забивавших игроков лучшей лиги мира.

Сидни Кросби, «Питтсбург Пингвинз» — 1300 очков

Как и в начале своей карьеры, хоккейный путь Александра Овечкина тесно связан с дорогой Сидни Кросби. В то время, как россиянин будет гнаться за 700-м голом, его вечный соперник попробует достигнуть отметки в 1300 результативных баллов, от которой отстает на 84 очка. Впрочем, расстояние Ови от этой цифры ненамного больше — 89 пунктов. И все-таки шансы канадца в данной дуэли выглядят предпочтительней. В шести последних регулярках Сид неизменно пробивал результат в 84 балла и вполне способен сделать это еще раз.

Джо Торнтон, «Сан-Хосе» — 1500 очков

40-летний ветеран решил продолжить свою великую карьеру, и все идет к тому, что полуторатысячная отметка в графе «набранные очки» от него никуда не денется. Между Джамбо Джо и этой цифрой стоят всего 22 балла — мелочь для опытнейшего форварда. С другим юбилеем сложнее — Торнтону не хватает 35 передач, чтобы их общее количество в его карьере составило 1100. Но для этого парня точно нет ничего невозможного.

Здено Хара, «Бостон Брюинз» — 1500 матчей

Да, форвард Патрик Марло находится неподалеку от более значимой отметки в 1700 матчей, если бы он достиг ее, то вошел бы в пятерку «самых играющих» хоккеистов в истории. Но проблема в том, что у нападающего нет действующего контракта ни с одним клубом. Хара сыграет за «Бостон» еще, как минимум сезон, а с достижением знаковой цифры его будут поздравлять уже через 15 игр. Таких защитников в НХЛ пока всего пять.

Марк-Андре Флери, «Вегас Голден Найтс» — 800 матчей

Флери станет 16 вратарем Национальной хоккейной лиги, которому доверили сыграть в ней 800 матчей. Отметки этой он достигнет едва ли не на первой неделе регулярного чемпионата, для этого канадцу достаточно будет провести всего две игры. Это достижение можно смело назвать гарантированным.

Хенрик Лундквист, «Нью-Йорк Рейнджерс» — 450 побед

Другой легендарный вратарь будет гнаться не за выходами на лед, а за победами. Точнее, за одной победой — именно она отделяет Лундквиста от красивой цифры 450. Замахнуться на полтысячи выигранных матчей у него не получится — делится временем скандинаву придется с российскими вратарями Александром Георгиевым и Игорем Шестеркиным. Этот же факт помешает Хенрику провести 900 матч в карьере, сейчас у него их 856.

Патрик Кейн, «Чикаго Блэкхокс» — 1000 очков

Казалось бы, талантливого американца совсем недавно выбирали под первым номером на драфте НХЛ, а минуло уже 12 лет и Кейн нацелился на свое тысячное очко в лиге. Цель амбициозная, так как Патрика от нее отделяет 62 балла, но точно достижимая в рамках одной регулярки. Главное, чтобы все было в порядке со здоровьем.

Эрик Стаал, «Миннесота Уайлд» — 1000 очков

Опередить Кейна в погоне за гроссмейстерской тысячей вполне способен Эрик Стаал, ведь ему для этого надо выбить всего 26 баллов. Для примера, в прошлом сезоне в составе «Дикарей» он набрал в два раза больше. Стаалу «всего» 35, а значит ничего не должно помешать ему вписать своей имя в историю.

Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг» — 400 голов

Относительно форварда «Молний», всегда стоит употреблять сочетание «в случае, если». Речь, естественно о травмах. Они украли у Стэмкоса почти полтора сезона карьеры, и никто не даст гарантии, что нечто подобное не может повторится. Если Стивен не будет обращаться к докторам, он не только забьет 7 голов, чтобы добраться до цифры 400, но и наберет 34 очка, недостающих до отметки 800.

Евгений Малкин, «Питтсбург Пингвинз» — 400 голов