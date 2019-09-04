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15:30 (мск), источник: Sport24

Овечкин осудил тех, кто не поддержал его перед Олимпиадой в Пхенчхане: «Спрятали голову в кусты»

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поделился мнением о том, что НХЛ отказалась отпускать хоккеистов на Олимпиаду 2018 года в Пхенчхан, а также осудил тех, кто не поддержал его.

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Источник: РИА "Новости"

«Слушайте, у каждого свое мнение. Каждый говорит то, что хочет. Я делал свое заявление от сердца. Я реально думал и надеялся, что меня отпустят. У меня была договоренность со своим боссом Тедом Леонсисом. Он так и сказал: «Ты можешь ехать, без проблем». Но единственная проблема была в том, что ИИХФ и НХЛ договорились так, что сами запретили уезжать в Корею. То есть я бы мог туда приехать, но в качестве болельщика. А какой в этом смысл? Мы и так болели по телевизору.

Понимаете, если ты пойдешь один, как сделал я, то это как биться об стенку головой. Единственное, немного обидело и разочаровало, что меня в принципе никто не поддержал. То есть кто-то говорил: мол, я поеду. А когда дошло до дела — голову спрятали в кусты. Или кто-то в песок засунул.

Я не считаю, что тогда бросал слова на ветер. Просто пытался делать все возможное. Руководство было в курсе, что я намерен поехать. Но как ты это сделаешь, если тебе запрещают ИИХФ и МОК? В таком случае все рассуждения надо заканчивать, — цитирует Овечкина «Матч ТВ».

В отсутствие игроков из-за океана победу на Олимпиаде одержала сборная России. Овечкин последний раз участвовал на Олимпиаде в 2014 году. Тогда россияне дошли до четвертьфинала, где уступили Финляндии (1:3).

Следующие зимние Олимпийские игры состоятся в 2022 году.

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