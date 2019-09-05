Овечкин: Около зеркала особо не кручусь, я же не футболист

«Сколько уже живу в Вашингтоне? Получается, что 15-й год. Но я не скажу, что мне скучно столько лет жить на одном месте. Я не привык часто менять города и команды. Вот я родился в Москве, вырос. Так и к Вашингтону прикипел. Выступаю, можно сказать, с рождения этого клуба. Потому что там была перестройка, когда меня задрафтовали. Заново все началось. Начали строить команду, и я — один из тех людей, кто до сих пор остается в этой организации.