«Если я окажусь с Панариным в двухместном номере, то уже знаю, что буду делать». Интервью Александра Овечкина

В первой части интервью капитан «Вашингтона» и самый популярный хоккеист мира рассуждал об Олимпиаде. А из этого интервью вы узнаете:

почему Александр Овечкин иногда отказывает фанатам в автографах

станет ли он однажды министром спорта РФ

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отвечает ли Ови своим фанатам под скрытым ником

Александр Великий заполняет анкету Марселя Пруста

«Тому безбашенному Овечкину, кем я был, нужно угомониться»

— Александр, насколько вы изменились за последние годы? Вы ведь теперь папа.

— Не мне судить. Но сын растет здоровым, а это самое главное. Назвать это одним словом? Счастье.

Вообще отцовство — это очень радостное и долгожданное чувство. Для всех — моих родителей, близких, друзей. Тем более родился сын. Хотя мой товарищ Андрей думал, что родится дочка, когда узнал, что Настя беременна. Ходил и всем рассказывал: «Ну все, дочка будет». А я все знал и молчал.

— Дочка впереди.

— Это да. Я и дочку хочу. Надеюсь, что наша семья будет большой.

— Вы обсуждаете с женой, чем будет заниматься Сережа?

— Нет, ничего такого. Вырастет — и сам примет решение. Ну, или кто-нибудь ему поможет. Не надо форсировать события.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1TA6ypi-qu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1TA6ypi-qu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1TA6ypi-qu/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-18T07:33:44+00:00">18 Авг 2019 в 12:33 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Посмотрели на вас на чемпионате мира в Братиславе. Показалось, вы стали более спокойным и консервативным. Исчез мальчишеский азарт.

— Азарт надо показывать на льду. А вне площадки нужно вести себя спокойно. Сбережем энергию для полезных вещей.

Этому я научился со временем. Осознание приходит, что тому безбашенному человеку, кем я был вне льда, нужно чуть-чуть угомониться. Иногда еще происходят взрывы эмоций, но теперь редко.

«Бывают моменты, когда я не даю автографы»

— Вы не устали от повышенного внимания? Все вокруг следят за каждым вашим шагом.

— А ты привыкаешь к этому. В первое время иногда это могло раздражать. Приходишь на какое-то спортивное соревнование и не можешь посмотреть футбол, баскетбол. Потому что все хотят от тебя получить или автограф, или фотографию.

Но такова моя ноша. Со временем появляется привычка и ты спокойно к этому относишься.

— Но вы ведь не можете в Монреале или Питтсбурге просто выйти на улицу. Вокруг сразу возникает куча фанатов. Ничего не меняется?

— Нет. Сами знаете, в Канаде — сумасшедшие люди в плане хоккея. В первый год я стеснялся, прятался. А теперь выхожу и говорю, когда на меня налетают за автографом: «Извините, сейчас — нет». И адекватные люди понимают, что нужно иногда оставить человека в покое.

— Людям обидно, когда отказывают.

— Часто бывает, когда подходят перед игрой. Ты выходишь из гостиницы, направляешься в автобус. Извиняюсь, но перед игрой — никаких автографов. Я почти всем так отказываю. Нельзя ведь отвлекать в такие моменты.

— Вы понимаете, что каждый ваш росчерк на e-bay можно продать за 50 долларов?

— Я знаю, что мои автографы монетизируют. Мы таких людей называем «сикерами». От слова «искать». И замечаешь, что во всех городах часто возле отелей стоят одни и те же люди. Допустим, я для них не расписываюсь. Потому что у меня есть контракт с одной компанией, что расписываться на фотографиях и майках могу только через них.

— Вспомните самое неожиданное проявление народной любви к себе. Говорят, что люди в России более стеснительные, чем в Америке.

— Я бы сказал, что везде все одинаково. Подходят, жмут руку, говорят: «Удачи», «Спасибо» или «Давай сделаем селфи». Думаю, что большого различия между странами нет.

— Назовите место на Земле, где вы расслаблены полностью и к вам никто не пристает.

— Это в Китае. Там было шикарно! Мог делать все что хотел. Потому что там хоккей не так популярен.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B05QPIHFx6G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B05QPIHFx6G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B05QPIHFx6G/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-08T07:27:20+00:00">8 Авг 2019 в 12:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Ты ведь не можешь прийти — и в один день стать министром»

— Как возникла идея с «Ови Cup» — детским турниром вашего имени?

— Совместно с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Мы поговорили и пришли к общему знаменателю. Моя мама тоже очень сильно помогла в этом плане.

Это хороший турнир, который с каждым годом будет только расти. Мы уже обсудили, что на следующий год попытаемся привезти американцев и канадцев, а также команды из других хоккейных стран.

— Развитие детского спорта — намек на то, чем вы займетесь после карьеры хоккеиста?

— Я не заглядываю так далеко. Мы живем одним днем. И в этот день надо все делать по максимуму.

— Вы слышали теорию, что Овечкин однажды станет министром спорта РФ?

— До этого нужно дожить, дорасти, набраться определенного опыта. Ты ведь не можешь прийти и сразу стать министром. Нет, конечно. Нужно, чтобы тебе оказали такое доверие.

— Иван Барбашев привез Кубок Стэнли в Москву. Вы передали ему видеообращение: мол, хорошо, что динамовец снова выиграл этот трофей. «Но не расслабляйся, я постараюсь в новом сезоне его отобрать».

— Не скажу, что я очень рад за «Сент-Луис». Хотелось бы второй год подряд взять Кубок Стэнли с «Вашингтоном». Но очень рад за Тараса и Барбаша…

— Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

— Они — большие молодцы. Никто не ожидал, что «Блюз» так выстрелят. Но это лишний раз подтверждает догму: ты никогда не знаешь, кто в НХЛ выиграет, а кто проиграет.

«Говорить о политике на публике пока нет смысла»

— Вы основали политическое движение. Не жалеете? На вас сразу обрушился поток хейтеров. Даже вы выставляете обычное фото в инстаграм, и под ним пишут проклятья.

— Я не жалею. Наоборот, только рад, что создал это движение. Я уважаю своего президента.

— Вы ни слова не говорите о политике на публике. Почему?

— А говорить пока нет смысла. Слушайте, кто-то говорит, а кто-то — делает. Правильно? Так вот, мой принцип — лучше делать, чем говорить.

— Журналисты залезают вам под кожу. Я сам видел, как во время пресс-подхода в Балашихе вас пытались стравить с Артемием Панариным.

— Но это же ваша работа. Не считаю, что это удар ниже пояса. Ну, снова спросили о ситуации с Панариным. Я отвечаю, что у каждого человека есть свое мнение. И оно часто не совпадает. Хочешь — говори, хочешь — молчи. Это личный выбор людей.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1odboJId1c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1odboJId1c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B1odboJId1c/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Артемий Панарин (@artemiypanarin)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-26T15:26:56+00:00">26 Авг 2019 в 8:26 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Вы стали более толстокожим с возрастом?

— Ты просто перестаешь обращать внимание на хейтеров. Вокруг очень много не только негативных, но и позитивных людей. Если читать и слушать все подряд, то можно сойти с ума. Я стараюсь этого не делать.

— Один знакомый вам журналист написал в твиттере прямым текстом: «Если Овечкин завтра умрет, мир станет лучше…» Вы пропускаете такие вещи или они задевают?

— Я понимаю, о ком вы говорите. Просто человек обиделся, что ему не дали аккредитацию на матчи «Вашингтона». И правильно сделали, что не дали! Потому что человек писал не то что гадости, а вообще ахинею. Даже сам не понимал, что он пишет.

Таким людям — скатертью дорога. И пусть потом что хотят, то говорят. Земля ведь круглая, знаете. Если ты кому-то желаешь зла, оно к тебе обязательно придет. Потом он будет думать: «А что я такого сделал?».

— Вы в такой момент переживаете за своих родителей? Вот кто принимает это близко к сердцу.

— Понятно, что они переживают! «Если бы его не было в живых…» Вообще такое нельзя говорить! Это даже не вопрос самоуважения. Ты так опускаешься ниже плинтуса. И знаете, этого человека для меня больше не существует. Хотя раньше у меня с ним были нормальные отношения.

«Однажды из-за шахмат я был очень зол на Малыча»

— Если вас в сборной поселят в двухместный номер с Артемием Панариным, о чем вы будете разговаривать?

— Мы будем играть в шахматы.

— Классная идея.

— Потому что когда чемпионат мира проходил в Москве, мы как раз в шахматы и играли. Постоянно сидели в лобби.

— Вы хорошо играете?

— Ну так, на любителя.

— Ваш знакомый руководит шахматной федерацией.

— Да, Аркадий Дворкович. А еще я помню, что Сергей Карякин не так давно бился в Нью-Йорке за шахматную корону. Мне очень нравится эта игра. Вот на недавнем чемпионате мира в Братиславе мы с Малкиным тоже резались в шахматы. Это у нас такая традиция. После ужина мы должны пойти играть в шахматы с Вовой.

— Может, с Женей?

— Нет, с работником сборной Владимиром. Потом приходил Малыч. Он сидел и смотрел, как мы играем. Начинал подсказывать. Я на него ругался: «Ты что делаешь? Куда лезешь?!».

А перед полуфиналом с Финляндией мы в шахматы не сыграли, представляете? И это единственный матч на том турнире, в котором мы уступили.

— У вас там не кипят страсти, как в «Джентльменах удачи», когда Косой на голову Хмырю надел шахматную доску?

— Доходило до такого момента. Уже почти было. Я был очень зол на Малыча. Но сдержался.

— А как же классические карты и Play Station?

— Это только в «Вашингтоне», когда мы надолго уезжаем в поездки. А в сборной России все — на шахматах, нардах, и еще мы играем в баскетбол.

— Может, вам и детский баскетбол развивать?

— Сейчас федерацию возглавил мой давний знакомый Андрей Кириленко. Я думаю, все будет развиваться отлично. Человек очень грамотный и позитивный. Профессионал своего дела. Самое главное, он любит баскетбол.

«Я бы все равно пошел на драку со Свечниковым»

— Драка с Андреем Свечниковым. Представим, вы еще утром знаете, как все произойдет. Отказались бы от боя с 18-летним парнем, который отправили в нокаут?

— Нет, я бы ничего менять не стал. И без разницы, с кем ты дерешься. Идет плей-офф. И у тебя нет ни друзей, ни соотечественников. Ты бьешься за то, чтобы поднять Кубок Стэнли над головой. А если перед тобой оказалось препятствие, то надо его проходить.

Если сдашь в какой-то момент, это может отразиться на ходе всей серии. Я же капитан, на меня вся команда смотрит. Надо идти и драться. Даже если бы я проиграл, ничего бы страшного не произошло. Суть не в том, что я его сейчас побью, в лед закопаю. Просто бьет адреналин, бурлят эмоции. Мне оставалось только согласиться на бой, вот и все.

— В каждой серии против вас выставляют игрока, который старается вас бить клюшкой?

— Не то чтобы клюшкой бить. Он просто лезет под кожу. В любой команде есть хоккеисты подобного амплуа. Просто я не знаю, почему Свечников так вдруг завелся.

— Тренер дал ему игровое задание.

— Откуда вы знаете? Мы ведь не слышали, что в раздевалке «Каролины» происходило. Теперь тема закрыта. Посмотрите, сколько людей в НХЛ дерутся. Нет смысла заострять внимание на нас.

«Майкл Джексон — легенда. Вот кому спокойно не жилось!»

— Недавно на тренировке вы совершили прыжок в высоту. Тяжело летать через планку?

— Я не помню точно, какая там была высота. Но я поставил личный рекорд. Мы же в Новогорске занимаемся на протяжении пяти лет. И вот теперь я прыгнул выше всего.

— Лет восемь назад я спросил у вас, с кем бы вы пошли на ужин из людей, кто жил на этой планете. Вы ответили: «Майкл Джексон». Что бы сказали сейчас?

— Майкл Джексон.

— Почему?

— Потому что он — легенда. Вот кому спокойно не жилось!

— Как его доставали, беднягу!

— Вот и представьте. Мы приехали в Китай, где отдыхали без внимания. Ну, а Джексон даже в Китае не мог спокойно пройти. Его все преследовали — и пресса, и фанаты, и простые люди. Не позавидуешь!

— Кто на вас произвел самое неизгладимое впечатление?

— Сергей Федоров. Его профессионализм, поведение, как он относится к хоккею. Какой он человек. Легенда, одним словом.

Федоров знает меня, мой стиль игры. Даже чувствовал на себе мои силовые приемы. Приятно слышать, когда Сергей обо мне хорошо отзывается. Это сразу греет душу.

«Если случится конец света, у меня уже есть план»

— Вы любите читать?

— Нет. Сколько раз себя заставлял — это не мое. Настя говорит, что надо читать, окружающие советуют. Но хоть убейте — не мое. К сожалению.

— Аудиокниги слушайте.

— Мне лучше посидеть в телефончике. Полистать разные новости, зайти в соцсети.

— Наверняка у вас есть секретный ник, под которым вы сражаетесь с юзерами. Помним, вы отвечали на многие сообщения на динамовской гостевой.

— Секретный ник? Нет, я этой фигней не занимаюсь! Но когда был маленьким — вы что! Я заходил на динамовский форум, когда еще за мастеров не играл. Писал болельщикам: «Вы что такое говорите? Тот игрок очень хороший!» Я был жутким фанатом.

— Напоследок — модернизированная анкета Марселя Пруста. Качество, которое вы больше всего уважаете в мужчине?

— Сила воли.

— А у женщины?

— Ум.

— Что вы ненавидите больше всего?

— Ложь.

— После карьеры будете жить на две страны или на одну?

— Мы над этим еще не думали. Но мне комфортно и в России, и в Америке. Я и к Вашингтону привык, уже 15 лет там живу. Там у меня друзья, знакомые. И понятно, что Москва — мой дом родной.

— Ваш любимый вид спорта, кроме хоккея?

— Футбол.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BnnEy1HB-BQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BnnEy1HB-BQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BnnEy1HB-BQ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Ovechkin (@aleksandrovechkinofficial)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-09-12T03:12:53+00:00">11 Сен 2018 в 8:12 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Любимая музыка?

— Скорее всего, выберу какой-нибудь хип-хоп. Например, олдскульный Eminem или Snoop Dogg.

— Ваши любимые имена?

— Они все любимые. Разве может быть имя плохим?

— Ваше заветное желание?

— Чтобы все были здоровы.

— Любимый фильм?

— Давайте назовем «Побег из Шоушенка».

— Любимое занятие? Чем бы вы занялись в этот вечер?

— Ох, у меня на сегодня и завтра есть грандиозные планы! Дождаться не могу, когда закончится суета и мы спокойно будем отдыхать. Я сделал себе два дня выходных.

— Как они пройдут? Опишите идеальный день.

— Сесть с близкими друзьями, с женой — и просто отдыхать.

— Кем бы вы хотели стать в следующей жизни?

— Хотел сказать, что Майклом Джексоном. Но потом подумал, что нет. Не выдержу. И точно не хочу быть президентом.

— Цезарем?

— Каким еще цезарем? Салатом? Еще скажите, что роллом «Калифорния»… Нет, тяжело ответить.

— Вы боитесь зомби?

— Нет, не боюсь.

— Тогда так спросим. Вы узнали о конце света. Осталось пять минут. Что будете делать?

— Мы очень часто думали об этом. Как бы мы поступили? Осуществить нашу задумку за пять минут будет очень тяжело. Дайте хотя бы два-три дня. Тогда у нас уже есть план.

— Какой?

— Не буду рассказывать.

— Секретный бункер в Сибири себе уже купили?

— Да какой бункер? И там тебя достанет. Нет, у нас есть фантастический план. Но будем его держать в секрете — для своих и близких.