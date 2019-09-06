«Сан-Хосе» продлил контракт с 40-летним форвардом Джо Торнтоном
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» продлил контракт с канадским форвардом Джо Торнтоном, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» продлил контракт с канадским форвардом Джо Торнтоном, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год. По информации СМИ, зарплата Торнтона составит два миллиона долларов.
Торнтон выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В минувшем сезоне нападающий набрал 51 очко (16 голов + 35 результативных передач) в 73 встречах. В общей сложности Торнтон провел 1566 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1478 очков (413+1065). В
Торнтон — обладатель приза «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ, а также награды лучшему бомбардиру «Арт Росс Трофи» 2006 года. В составе сборной Канады форвард побеждал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и стал серебряным призером чемпионата мира-2005.