«Сан-Хосе» продлил контракт с 40-летним форвардом Джо Торнтоном

Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год. По информации СМИ, зарплата Торнтона составит два миллиона долларов.

Торнтон выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В минувшем сезоне нападающий набрал 51 очко (16 голов + 35 результативных передач) в 73 встречах. В общей сложности Торнтон провел 1566 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1478 очков (413+1065). В плей-офф в активе канадца 179 игр и 133 балла (31+102).