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18:49 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Сан-Хосе» продлил контракт с 40-летним форвардом Джо Торнтоном

МОСКВА, 6 сен — РИА Новости. «Сан-Хосе Шаркс» продлил контракт с канадским форвардом Джо Торнтоном, сообщается на официальном сайте клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Соглашение с 40-летним хоккеистом рассчитано на один год. По информации СМИ, зарплата Торнтона составит два миллиона долларов.

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Торнтон выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года. В минувшем сезоне нападающий набрал 51 очко (16 голов + 35 результативных передач) в 73 встречах. В общей сложности Торнтон провел 1566 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 1478 очков (413+1065). В плей-офф в активе канадца 179 игр и 133 балла (31+102).

Торнтон — обладатель приза «Харт Трофи», вручаемого самому ценному игроку сезона НХЛ, а также награды лучшему бомбардиру «Арт Росс Трофи» 2006 года. В составе сборной Канады форвард побеждал на Олимпиаде-2010 в Ванкувере и стал серебряным призером чемпионата мира-2005.

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