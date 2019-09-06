Овечкин впервые публично поддержал попавшегося на кокаине Кузнецова
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поддержал партнера по клубу и национальной команде Евгения Кузнецова.
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поддержал партнера по клубу и национальной команде Евгения Кузнецова.
23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в
«Это тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», — цитирует Овечкина журналист TSN Пьер ЛеБрюн в твиттере.
Стоит отметить, что первым из российских хоккеистов Кузнецова поддержал его коллега по сборной России Сергей Бобровский. Овечкин же до сегодняшнего дня никак не комментировал ситуацию.
Дата начала дисквалификации Кузнецова — 13 июня 2019 года.