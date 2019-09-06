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6 сентября, источник: Sport24

Овечкин впервые публично поддержал попавшегося на кокаине Кузнецова

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин поддержал партнера по клубу и национальной команде Евгения Кузнецова.

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Источник: AP 2019

23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в допинг-пробе Кузнецова было обнаружено запрещенное вещество, за что он был дисквалифицирован на 4 года. При этом дисквалификация распространяется лишь на турниры под эгидой ИИХФ и в НХЛ не действует.

«Это тяжело. Он совершил ошибку. Мы должны поддержать его», — цитирует Овечкина журналист TSN Пьер ЛеБрюн в твиттере.

Стоит отметить, что первым из российских хоккеистов Кузнецова поддержал его коллега по сборной России Сергей Бобровский. Овечкин же до сегодняшнего дня никак не комментировал ситуацию.

Дата начала дисквалификации Кузнецова — 13 июня 2019 года.

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