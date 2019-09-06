Овечкин впервые публично поддержал попавшегося на кокаине Кузнецова

23 августа Международная федерация хоккея (ИИХФ) сообщила, что в допинг-пробе Кузнецова было обнаружено запрещенное вещество, за что он был дисквалифицирован на 4 года. При этом дисквалификация распространяется лишь на турниры под эгидой ИИХФ и в НХЛ не действует.