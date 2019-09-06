«Сан-Хосе» продлил контракт с хоккеистом Торнтоном

Торнтон выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года, с тех пор он провел за команду 14 сезонов. В 2006 году Торнтон выиграл призы лучшему бомбардиру сезона («Арт Росс Трофи») и «Харт Мемориал Трофи», вручаемый самому ценному игроку лиги по версии журналистов. Также он играл за «Бостон», всего в НХЛ канадец провел 1566 матчей (12-й показатель в истории), набрав 1478 очков (413 шайб + 1065 передач), что является 14-м показателем в лиге.