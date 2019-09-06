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6 сентября, источник: ТАСС

«Сан-Хосе» продлил контракт с хоккеистом Торнтоном

ТАСС, 6 сентября. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Сан-Хосе» объявил о продлении соглашения с канадским форвардом Джо Торнтоном. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу клуба.

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Источник: AP 2019

Новый контракт «Сан-Хосе» c Торнтоном рассчитан на один год, по информации телеканала TSN, за год 40-летний канадец получит $2 млн.

Торнтон выступает за «Сан-Хосе» с 2005 года, с тех пор он провел за команду 14 сезонов. В 2006 году Торнтон выиграл призы лучшему бомбардиру сезона («Арт Росс Трофи») и «Харт Мемориал Трофи», вручаемый самому ценному игроку лиги по версии журналистов. Также он играл за «Бостон», всего в НХЛ канадец провел 1566 матчей (12-й показатель в истории), набрав 1478 очков (413 шайб + 1065 передач), что является 14-м показателем в лиге.

В составе сборной Канады Торнтон выиграл золотые медали Олимпийских игр (2010) и Кубка мира (2016), в его активе также серебро мирового первенства 2005 года. Всего за национальную команду он провел 33 матча, набрав 29 (10+19) очков.

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