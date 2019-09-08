Овечкин против дорогого американца и молодого немца. Кто станет лучшим снайпером НХЛ в новом сезоне

За месяц до старта очередного сезона Национальной хоккейной лиги авторитетный североамериканский сайт The Hockey News назвал главных претендентов на «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Журналист Мэтт Ларкин извинился перед капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и назвал его главным фаворитом очередной гонки самых результативных форвардов лучшей лиги мираю.

«Мистер Овечкин, простите, что я раньше в вас сомневался. Теоретически шансы на то, что вы выиграете свой девятый «Морис Ришар Трофи», низкие. Однако вы не поддаётесь логике. Время предсказывать, что кто-то вас опередит, прошло. Я поверю в это только тогда, когда это произойдёт. Вы фаворит.

Тем не менее когда-нибудь Овечкин потеряет свою корону лучшего снайпера Национальной хоккейной лиги. Даже если этого не произойдёт в ближайшем сезоне, вызов россиянину бросят в ближайшее время. В конце концов есть Леон Драйзайтль и Остон Мэттьюс.

1. Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).

В прошлом сезоне Овечкин обогнал Бобби Халла по количеству «Морис Ришар Трофи» и стал единственным хоккеистом лиги, который выигрывал снайперскую гонку восемь раз. Ови возглавлял список самых забивающих игроков лиги в шести из семи последних регулярных чемпионатов. Если россиянин еще раз забросит 50 шайб за сезон, он обгонит по количеству чемпионатов с такой результативностью великих Уэйна Гретцки и Майка Босси. Многие уже считают Овечкина величайшим снайпером в истории лиги, учитывая реалии нынешней эпохи и ту стабильность, с которой он был лучшим в мире в своем деле. Объективно говоря, даже у хейтеров Ови не осталось оснований сомневаться в справедливости его притязаний на трон. Если позволит здоровье он все еще может замахнуться на вечный рекорд результативности Гретцки (894 гола за карьеру).

Есть ли у Овечкина какие-то признаки спада? Разве что небольшие. В прошлом сезоне он в среднем бросал по воротам соперника 11,97 раз за матч — это второй худший показатель за всю его 14-летнюю карьеру в НХЛ. С другой стороны, по этому статистическому параметру он занял третье место среди тех игроков лиги, которые провели на льду хотя бы 500 минут, поэтому можно сказать, что он снизил количество своих бросков с богоподобного до просто потрясающего. Даже если Овечкин не сможет забить 50 голов в следующем чемпионате, цифра в 40−45 шайб все еще выглядит реальной для него, а значит, именно Ови — главный фаворит в борьбе за «Морис Ришар Трофи».

2. Леон Драйзайтль («Эдмонтон Ойлерз»).

В сезоне-2018/2019 немец впервые в своей карьере забросил 50 шайб и набрал 100 очков. Ему 23 года, он находится в расцвете сил и собирается играть слева от гениального Коннора Макдэвида — казалось бы, у Дразайтля идеальные условия для завоевания «Морис Ришара». Единственная причина, чтобы сомневаться в его перспективах — назначение Дэйва Типпетта на пост главного тренера «Эдмонтона». Типпетт — тренер, который строит игру своих команд с оборонительным акцентом, и это может сказаться на результативности Драйзайтля в новом чемпионате. Да, о прошлом тренере «Ойлерз» Кене Хичкоке можно было сказать то же самое, но он всегда опирался на своих звезд, поэтому Макдэвид с Драйзайтлем и заняли два первых места в лиге по итогам прошедшего сезона по количеству времени, проведенному на льду.

3. Остон Мэттьюс («Торонто Мэйпл Лифс»).

Возможно, место американского форварда в рейтинге претендентов на «Морис Ришар» кому-то покажется неоправданно высоким, но для такого расклада есть свои причины. Есть взять всех игроков НХЛ, которые за последние три сезона сыграли не менее 500 минут, Остон является лучшим снайпером лиги при игре в равных составах. Все, что нужно Мэттьюса для борьбы за «Морис Ришар» — это увеличение игрового времени и отстуствие травм. Если второй по размеру среднегодовой заработной платы хоккеист в мире проведет на льду 75−78 матчей, он способен будет зарубиться за звание лучшего снайпера. При этом, за три сезона, что американец провел в лиге, он занимает только 78-е место в лиге по среднему айстайму среди нападающих, сыгравших минимум 50 матчей. Если Майк Бэбкок изменит эту ситуацию, от Мэттьюса можно ждать многого.