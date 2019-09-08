Овечкин против дорогого американца и молодого немца. Кто станет лучшим снайпером НХЛ в новом сезоне
В Америке назвали главных претендентов на «Морис Ришар Трофи».
В Америке назвали главных претендентов на «Морис Ришар Трофи».
За месяц до старта очередного сезона Национальной хоккейной лиги авторитетный североамериканский сайт The Hockey News назвал главных претендентов на «Морис Ришар Трофи» — приз лучшему снайперу регулярного чемпионата. Журналист Мэтт Ларкин извинился перед капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и назвал его главным фаворитом очередной гонки самых результативных форвардов лучшей лиги мираю.
«Мистер Овечкин, простите, что я раньше в вас сомневался. Теоретически шансы на то, что вы выиграете свой девятый «Морис Ришар Трофи», низкие. Однако вы не поддаётесь логике. Время предсказывать, что
Тем не менее
В прошлом сезоне Овечкин обогнал Бобби Халла по количеству «Морис Ришар Трофи» и стал единственным хоккеистом лиги, который выигрывал снайперскую гонку восемь раз. Ови возглавлял список самых забивающих игроков лиги в шести из семи последних регулярных чемпионатов. Если россиянин еще раз забросит 50 шайб за сезон, он обгонит по количеству чемпионатов с такой результативностью великих Уэйна Гретцки и Майка Босси. Многие уже считают Овечкина величайшим снайпером в истории лиги, учитывая реалии нынешней эпохи и ту стабильность, с которой он был лучшим в мире в своем деле. Объективно говоря, даже у хейтеров Ови не осталось оснований сомневаться в справедливости его притязаний на трон. Если позволит здоровье он все еще может замахнуться на вечный рекорд результативности Гретцки (894 гола за карьеру).
Есть ли у Овечкина
В сезоне-2018/2019 немец впервые в своей карьере забросил 50 шайб и набрал 100 очков. Ему 23 года, он находится в расцвете сил и собирается играть слева от гениального Коннора Макдэвида — казалось бы, у Дразайтля идеальные условия для завоевания «Морис Ришара». Единственная причина, чтобы сомневаться в его перспективах — назначение Дэйва Типпетта на пост главного тренера «Эдмонтона». Типпетт — тренер, который строит игру своих команд с оборонительным акцентом, и это может сказаться на результативности Драйзайтля в новом чемпионате. Да, о прошлом тренере «Ойлерз» Кене Хичкоке можно было сказать то же самое, но он всегда опирался на своих звезд, поэтому Макдэвид с Драйзайтлем и заняли два первых места в лиге по итогам прошедшего сезона по количеству времени, проведенному на льду.
Возможно, место американского форварда в рейтинге претендентов на «Морис Ришар»
Также по версии The Hockey News в топ-10 претендентов на «Морис Ришар Трофи» в сезоне-2019/2020 входят: Давид Пастрняк («Бостон Брюинз»), Коннор Макдэвид («Эдмонтон Ойлерз»), Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг»), Джон Таварес («Торонто Мэйпл Лифс»), Алекс Дебринкет («Чикаго Блэкхокс»), Джек Гюнцель («Питтсбург Пингвинз»), Патрик Лайне («Виннипег Джетс»).