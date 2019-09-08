Генменеджер «Питтсбурга» ждет, что Малкин станет одним из лучших в НХЛ

«Я ожидаю, что он будет одним из лучших игроков в лиге. Он отлично стартовал в прошлом году, но по ходу сезона в его игре произошел спад. Я поговорил с ним летом. Он выглядит великолепно и рвется в бой, так что тут никаких проблем нет. Он будет тем Евгением Малкиным, которого мы ждем», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.