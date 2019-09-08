Генменеджер «Питтсбурга» ждет, что Малкин станет одним из лучших в НХЛ

«Я ожидаю, что он будет одним из лучших игроков в лиге. Он отлично стартовал в прошлом году, но по ходу сезона в его игре произошел спад. Я поговорил с ним летом. Он выглядит великолепно и рвется в бой, так что тут никаких проблем нет. Он будет тем Евгением Малкиным, которого мы ждем», — цитирует Рутерфорда официальный сайт НХЛ.
Малкин выступает за «Пингвинз» с 2006 года. В сезоне-2006/07 россиянин был признан лучшим новичком лиги. В 2012 году Малкин получил «Харт Мемориал Трофи» (вручается в НХЛ игроку, принесшему наибольшую пользу команде в регулярном чемпионате) и «Тед Линдсей Эворд» (вручается «самому выдающемуся хоккеисту сезона» по итогам голосования среди членов Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA). В 2009 году Малкин стал первым российским хоккеистом, который получил «Конн Смайт Трофи» (приз самому ценному хоккеисту плей-офф НХЛ).