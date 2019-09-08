Жена хоккеиста сборной России Орлова впервые показала, как выглядит их сын

Сегодня Варвара впервые показала сына, опубликовав в инстаграме свою фотографию с маленьким Кириллом на коленях. «Мамина радость», — подписала фото девушка.

Орлов выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России выиграл чемпионат мира — 2014.