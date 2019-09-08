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8 сентября, источник: Sport24

Жена хоккеиста сборной России Орлова впервые показала, как выглядит их сын

Защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов прошедшим летом стал отцом: 28 июня Варвара Орлова родила 28-летнему хоккеисту первенца.

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Сегодня Варвара впервые показала сына, опубликовав в инстаграме свою фотографию с маленьким Кириллом на коленях. «Мамина радость», — подписала фото девушка.

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Орлов выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России выиграл чемпионат мира — 2014.

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