Жена хоккеиста сборной России Орлова впервые показала, как выглядит их сын
Защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов прошедшим летом стал отцом: 28 июня Варвара Орлова родила 28-летнему хоккеисту первенца.
Защитник клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Дмитрий Орлов прошедшим летом стал отцом: 28 июня Варвара Орлова родила 28-летнему хоккеисту первенца.
Сегодня Варвара впервые показала сына, опубликовав в инстаграме свою фотографию с маленьким Кириллом на коленях. «Мамина радость», — подписала фото девушка.
Орлов выступает за «Вашингтон Кэпиталз» с 2011 года. В 2018 году стал обладателем Кубка Стэнли. В составе сборной России выиграл чемпионат мира — 2014.