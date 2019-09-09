Америке не нужен амбициозный русский форвард. Бурдасову не хватило статуса звезды и матчей в сборной
Антон хотел слишком многого.
Антон хотел слишком многого.
Антон Бурдасов точно остается в России и не уедет в этом сезоне в НХЛ. Агент игрока Шуми Бабаев заявил, что если до вечера воскресенья его клиент не получит контракт в Америке, то будет рассматривать варианты в КХЛ. Чуда не произошло, и последний дедлайн сгорел. Но на самом деле еще месяц назад было понятно, что вероятность отъезда Бурдасова близится к нулю.
28-летний Антон не был выбран на драфте новичков НХЛ и никогда не выступал за океаном. В России он успел поиграть за родной «Трактор», СКА, «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев». С петербуржцами в 2015-м году выигрывал Кубок Гагарина. Форвард никогда не играл на чемпионатах мира, лишь иногда получая вызов на этапы Евротура. Прошлый сезон по результативности стал лучшим в его карьере — в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 31 (19+12) очков. Это средние по лиге цифры, хоть в
Однако несмотря на неудачное для себя окончание сезона, он захотел продолжить карьеру за океаном. С марта месяца в прессе появлялась информация, что та или иная команда НХЛ интересуется Бурдасовым. Шуми Бабаев весной с уверенностью говорил, что Антон и Владимир Ткачев карьеру продолжат в Северной Америке. Так как оба незадрафтованы, контракты они могли подписать только с 1 июля, когда открывается рынок свободных агентов. Но в этот день клиенты Бабаева не подписали соглашения в НХЛ, а Ткачев так вообще в скором времени решил перейти в СКА (и вряд ли сейчас жалеет об этом). Все лето ходили слухи,
И хоть североамериканские скауты активно следят за игроками КХЛ, для многих Бурдасов — неизвестный форвард, будущее которого за океаном выглядит слишком туманно. Приходилось также слышать, что для маленьких площадок и заокеанского стиля игры он слишком медленный и малоэффективный. Плюс возраст. Яковлев, Киселевич, Шипачев тоже уезжали не в 20 лет, но они хотя бы были известны своей игрой на международном уровне на чемпионатах мира. За ними клубы НХЛ охотились не один сезон, и они еще весной подписали контракты. И то ни у одного карьера в Америке не сложилась. Бурдасов же не смог приглянуться ни одной команде так сильно, чтобы еще в начале лета решить все контрактные вопросы.
Желание Бурдасова попробовать себя в лучшей лиги мира заслуживает уважения. Он был готов потерять в деньгах и выйти из зоны комфорта, чтобы доказать всем, прежде всего себе, что его недооценивали. Но, к сожалению, одного желания оказалось недостаточно. Возможно, будь он лет на пять моложе, то все бы сложилось
Дарья Тубольцева