Америке не нужен амбициозный русский форвард. Бурдасову не хватило статуса звезды и матчей в сборной

Источник: РИА "Новости"

Антон Бурдасов точно остается в России и не уедет в этом сезоне в НХЛ. Агент игрока Шуми Бабаев заявил, что если до вечера воскресенья его клиент не получит контракт в Америке, то будет рассматривать варианты в КХЛ. Чуда не произошло, и последний дедлайн сгорел. Но на самом деле еще месяц назад было понятно, что вероятность отъезда Бурдасова близится к нулю.

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28-летний Антон не был выбран на драфте новичков НХЛ и никогда не выступал за океаном. В России он успел поиграть за родной «Трактор», СКА, «Авангард», ЦСКА и «Салават Юлаев». С петербуржцами в 2015-м году выигрывал Кубок Гагарина. Форвард никогда не играл на чемпионатах мира, лишь иногда получая вызов на этапы Евротура. Прошлый сезон по результативности стал лучшим в его карьере — в 50 матчах регулярного чемпионата набрал 31 (19+12) очков. Это средние по лиге цифры, хоть в какой-то момент сезона Антон был лидером снайперской гонки. В сборной России на шведском этапе Евротура Бурдасов не показал себя и очков не набрал. Тем не менее по меркам КХЛ он элитный игрок, за которого борются клубы, и его зарплата в 100 млн рублей (данные «Спорт-Экспресса» за прошлый сезон) вроде бы не такая и завышенная. Из-за травмы Антон пропустил почти весь плей-офф, в котором уфимцы добрались до финала Восточной конференции.

Однако несмотря на неудачное для себя окончание сезона, он захотел продолжить карьеру за океаном. С марта месяца в прессе появлялась информация, что та или иная команда НХЛ интересуется Бурдасовым. Шуми Бабаев весной с уверенностью говорил, что Антон и Владимир Ткачев карьеру продолжат в Северной Америке. Так как оба незадрафтованы, контракты они могли подписать только с 1 июля, когда открывается рынок свободных агентов. Но в этот день клиенты Бабаева не подписали соглашения в НХЛ, а Ткачев так вообще в скором времени решил перейти в СКА (и вряд ли сейчас жалеет об этом). Все лето ходили слухи, что-то один клуб, то сразу три интересуются Бурдасовым. Шли дни, недели, месяцы, а Антон продолжал самостоятельно тренироваться без контракта. В прессу просачивалась разная информация о нем: требования по зарплате в 2 млн долларов (в районе 130 млн рублей без учета вычета налогов), город с хорошей экологией, гарантии по игре в основе. Но пазл все не складывался. По последним данным, у Антона было три варианта: «Бостон», «Флорида» и «Эдмонтон». Информация шла от российских источников, а за океаном толком ничего о нем не писали. Переговоры Бурдасова тормозились из-за ситуации с неподписанием ограниченно-свободных агентов — сейчас в лиге целая толпа крутой молодежи во главе с Марнером без контракта. В «Бостоне» таким является 21-летний защитник Чарли Макэвой, который просит 7,5 млн в год. Если «Брюинз» согласились бы на его условия (а, видимо, придется), то денег на русского нападающего не хватило бы. У «Флориды» совсем средств нет, а вариант с «Эдмонтоном» (тоже нет 2 млн) самого Антона по условиях не устроил.

Но не стоит думать, что только обстоятельства, в виде неподписанных ОСА, помешали найти Бурдасову команду в Америке. Дело в том, что он никому особо в НХЛ и не был нужен.

И хоть североамериканские скауты активно следят за игроками КХЛ, для многих Бурдасов — неизвестный форвард, будущее которого за океаном выглядит слишком туманно. Приходилось также слышать, что для маленьких площадок и заокеанского стиля игры он слишком медленный и малоэффективный. Плюс возраст. Яковлев, Киселевич, Шипачев тоже уезжали не в 20 лет, но они хотя бы были известны своей игрой на международном уровне на чемпионатах мира. За ними клубы НХЛ охотились не один сезон, и они еще весной подписали контракты. И то ни у одного карьера в Америке не сложилась. Бурдасов же не смог приглянуться ни одной команде так сильно, чтобы еще в начале лета решить все контрактные вопросы.

Желание Бурдасова попробовать себя в лучшей лиги мира заслуживает уважения. Он был готов потерять в деньгах и выйти из зоны комфорта, чтобы доказать всем, прежде всего себе, что его недооценивали. Но, к сожалению, одного желания оказалось недостаточно. Возможно, будь он лет на пять моложе, то все бы сложилось по-другому, и за ним бы охотились так, как «Торонто» за Михеевым. Но ему 28 лет, он никогда не был звездой уровня Никиты Гусева, он не готов играть за 925 тысяч за океаном и сидеть в фарм-клубе. Конкуренция в НХЛ настолько велика, что с таким количеством условий ни Бурдасов, ни другой русский, не нужен Америке.