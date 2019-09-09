Ларионов считает, что людям было бы интереcно посмотреть фильмы о Чернышеве и Овечкине

Источник: РИА "Новости"

22 сентября в Москве состоится российская премьера фильма «Русская пятерка». «Русскую пятерку» осенью 1995 года сформировал главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройта» Скотти Боумэн, объединив в одно сочетание защитников Вячеслава Фетисова, Владимира Константинова и форвардов Вячеслава Козлова, Игоря Ларионова, Сергея Федорова. «Русская пятерка» стала одним из лучших звеньев в истории НХЛ и помогла «Детройту» в 1997 году выиграть Кубок Стэнли после 42-летнего перерыва.

«У нас много достойных хоккейных людей. Из современных есть яркие люди, которые отыграли уже больше 10 лет в НХЛ. Нужна линия успеха и стабильность на протяжении многих лет. Безусловно, будущему поколению было бы интересно посмотреть фильм об Овечкине, несмотря на то, что про него много пишут и было много интервью», — считает Ларионов.

«Для нашего поколения, безусловно, мне было бы интересно посмотреть фильм о Чернышеве. Он стоял у истоков игры, я видел его один раз, он был начальником делегации юношеской сборной, но для меня всегда была интереcна педагогическая часть тренерского искусства. Я слышал истории, интересно понять, насколько он повлиял на игру и балансировал Тарасова, который был более эмоциональным и импульсивным. Даже когда я его увидел, будучи пацаном, была видна его теплота, она притягивала», — добавил собеседник агентства.

Овечкин в составе «Вашингтона» стал обладателем Кубка Стэнли в сезоне-2017/18. В составе сборной России форвард трижды становился чемпионом мира, также в его активе две серебряные и четыре бронзовые награды турнира. Овечкин восемь раз становился обладателем «Морис Ришар Трофи» — приза лучшему снайперу регулярного чемпионата НХЛ. На данный момент на счету Овечкина 1211 очков (658 голов + 553 передачи) в 1084 встречах.