Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик вошел в структуру «Вашингтона»

Источник: AP 2019

Орпик, завершивший карьеру в июне, в новой для себя роли будет работать в тесном контакте с молодыми защитниками системы «Вашингтона», в основном с игроками фарм-клуба «Кэпиталз» — «Херши Беарс».

Орпик выступал в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» (в 2002—2014 годах) и «Вашингтон» (2014−2019). В регулярных чемпионатах он провел 1035 матчей и набрал 194 очка (18 голов и 176 результативных передач), а в 156 играх плей-офф записал себе в актив 26 баллов (4+22).