Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик вошел в структуру «Вашингтона»
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Брукс Орпик будет работать в департаменте развития игроков «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Брукс Орпик будет работать в департаменте развития игроков «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте клуба НХЛ.
Орпик, завершивший карьеру в июне, в новой для себя роли будет работать в тесном контакте с молодыми защитниками системы «Вашингтона», в основном с игроками
Орпик выступал в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» (в 2002—2014 годах) и «Вашингтон» (2014−2019). В регулярных чемпионатах он провел 1035 матчей и набрал 194 очка (18 голов и 176 результативных передач), а в 156 играх
Американец выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году и с «Вашингтоном» в 2018-м. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он завоевал серебро в составе сборной США.