Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:30
Северсталь
ЦСКА
04
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
ХК Динамо
41
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Динамо Р
40
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Б
32
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Барыс
23
Хоккей. КХЛ
10.09
Адмирал
Трактор
Все события
Фоторепортажи
11Россия в гостях победила Шотландию
8Нурмагомедов ответил на вопросы, Порье провел тренировку
17:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Двукратный обладатель Кубка Стэнли Орпик вошел в структуру «Вашингтона»

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Двукратный обладатель Кубка Стэнли Брукс Орпик будет работать в департаменте развития игроков «Вашингтон Кэпиталз», сообщается на сайте клуба НХЛ.

Наверх
Источник: AP 2019

Орпик, завершивший карьеру в июне, в новой для себя роли будет работать в тесном контакте с молодыми защитниками системы «Вашингтона», в основном с игроками фарм-клуба «Кэпиталз» — «Херши Беарс».

Орпик выступал в НХЛ за «Питтсбург Пингвинз» (в 2002—2014 годах) и «Вашингтон» (2014−2019). В регулярных чемпионатах он провел 1035 матчей и набрал 194 очка (18 голов и 176 результативных передач), а в 156 играх плей-офф записал себе в актив 26 баллов (4+22).

Американец выигрывал Кубок Стэнли с «Питтсбургом» в 2009 году и с «Вашингтоном» в 2018-м. На Олимпиаде-2010 в Ванкувере он завоевал серебро в составе сборной США.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Самая молодая двукратная чемпионка мира невероятно хороша собой (фото)
Девушки, которых вы могли не разглядеть в пылу боя Нурмагомедов - Пуарье
В финале Надаля освистали трибуны, а Медведев — красавец
Три клуба АПЛ заинтересовались Дзюбой
Овечкин разбил нос, упав с велосипеда, и кричал от боли на льду
Почему сборная Украины — топ. Она должна быть на Евро-2020
Английский клуб оказался самым расточительным в истории футбола
Как Овечкин фотографируется со звездами (фото)
Босс ЦСКА хочет остановить побег русской молодежи в Америку
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь