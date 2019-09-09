Овечкин разбил нос, упав с велосипеда, и кричал от боли на льду. У русской звезды проблемы в Америке

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В Северной Америке полным ходом идет подготовка к новому сезону. Новички НХЛ выступают на товарищеских турнирах, а опытные игроки тренируются в своих командах. Александр Овечкин прилетел в Вашингтон еще в конце августа и вовсю сейчас занимается на льду и на земле. В понедельник утром Ови участвовал в двусторонке на тренировочной арене «Кэпиталз». Журналист Том Гулитти сообщил, что походу тренировочного занятия капитан «столичных» получил повреждение и закричал от боли. Игрок покинул лед и отправился в раздевалку только в сопровождении партнеров по команде.

Северную Америку мигом охватили тревожные твитты. Что случилось? Насколько серьезна травма Овечкина? Восстановится ли он к началу сезона? При этом не было ни видео эпизода, в котором Александр травмировался, ни информации, каково состояние хоккеиста. Довольно быстро пресс-служба «Вашингтона» отреагировала на событие: представитель команды сообщил, что травма Ови не очень серьезная, а в данный момент игрок проходит медобследование. Не прошло и получаса, как пришла радостная новость — Овечкин вернулся на лед и продолжил тренировку. Александр катался на льду как ни в чем не бывало и даже отдал голевой пас.

— Он действительно невероятный парень! Через несколько минут после того, как покинул лед при помощи партнеров, возвращается в качестве плеймейкера. Он не человек! , — восторгаются в твиттере русской звездой.

По окончании тренировки журналисты остановили Ови и поинтересовались, в каком он состоянии и спросили, что у него за ссадина на носу.

— Это я упал с велосипеда. Всякое дерьмо случается, — объяснил хоккеист появления раны и свое повреждение на льду.

Нервные клетки миллионов фанатов «Вашингтона» были оперативно спасены. Овечкин на протяжении всей своей карьеры демонстрировал стойкий дух и много раз играл через боль. Два года назад жена Александра Анастасия Шубская разместила в своем «инстаграме» фотографию травмированной ноги мужа после поражения «Кэпиталз» в плей-офф «Питтсбургу». Тогда даже критики Ови выразили игроку респект.