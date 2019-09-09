«Филадельфия» не станет предлагать Проворову контракт на 7−8 лет

Источник: AP 2019

Как сообщает в своём «твиттере» обозреватель TSN Боб Маккензи, переговорный процесс может значительно ускориться в ближайшее время в связи с тем, что «Коламбус» подписал трёхлетний контракт на $ 15 млн с защитником Заком Веренски.

Проворов может подписать с «лётчиками» контракт как на короткий срок (3 года), так и на более продолжительный (5−6 лет), при этом россиянин вряд ли получит контракт на 7−8 лет. Ранее сообщалось, что 22-летний Проворов рассчитывает на среднегодовую зарплату в $ 10 млн.