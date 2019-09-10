Травма ноги и разбитый нос: как Овечкин готовится к сезону
Александр Овечкин травмировал ногу на одной из тренировок, разбил нос после падения с велосипеда, а также ждет решение НХЛ по делу Евгения Кузнецова, провалившего
Александр Овечкин травмировал ногу на одной из тренировок, разбил нос после падения с велосипеда, а также ждет решение НХЛ по делу Евгения Кузнецова, провалившего
До старта нового сезона регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги остается меньше месяца. И для фанатов «Вашингтон Кэпиталз» текущий подготовительный период едва не стал катастрофой. Болельщики «столичных» разом схватились за сердце, узнав, что лидер их команды Александр Овечкин получил повреждение на одной из тренировок.
По данным СМИ, Овечкин упал во время двустороннего матча, повредив левую ногу, а от сильной боли закричал на всю площадку.
Покинуть лед россиянин самостоятельно не смог. Уйти в раздевалку ему помогли партнеры по команде. Однако вскоре известный журналист Том Гулитти, а затем и
Примечательно, что повреждение, полученное на тренировке, оказалось далеко не первым для Александра за последние несколько дней. Как рассказал сам Овечкин, накануне он неудачно покатался на велосипеде, упав с него и разбив себе нос, подбородок и бровь.
«С ногой все хорошо. Последний раз мне так доставалось, когда упал с велосипеда. Бывает», — шутливо отметил 33-летний форвард.
В ожидании нового сезона Овечкину как и всему «Вашингтону» не дает покоя ситуация, в которой оказался нападающий Евгений Кузнецов. В августе Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского форварда за нарушение антидопинговых правил.
Впрочем,
«Конечно, Евгений совершил ошибку и осознал это. Думаю, что он извинился, а мы должны оставаться на его стороне и делать всё, чтобы вернуть его в строй. Кузнецов будет лучше, потому что после ошибок хочется мгновенной реабилитации. Мне кажется, он находится в отличной форме. В этом году у Жени все будет хорошо», — комментировал данную ситуацию Овечкин.
Недавно у «Кэпз» стартовал подготовительный этап к старту нового сезона. Сейчас «столичные» проводят контрольные матчи, однако в них традиционно выступают либо молодые игроки, либо новички клуба.
Так, 17 сентября «Вашингтону» предстоит сыграть с «Чикаго Блэкхоукс», а затем с действующим обладателем Кубка Стэнли «Сент-Луис Блюз», «Каролиной Харрикейнз» и вновь с «Чикаго».
28 сентября состоится еще один, последний контрольный матч «Кэпиталз» с «Сент-Луисом» и, вероятно, в этом матче Овечкин уже сыграет.
Стартует же сезон регулярного чемпионата для «Вашингтона» 3 октября гостевым матчем против все тех же «Блюз». К слову, с «нотами» у Овечкина особые счеты. В составе «блюзменов» обладателями Кубка Стэнли стали российские форварды Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.
Пока же Ови на тренировках не только оттачивает свой фирменный бросок из офиса, но и чистит лед лопатой. На одной из тренировок
В прошлом сезоне Овечкин набрал 89 очков (51 гол + 38 передач) в регулярном чемпионате и еще 9 баллов (4 + 5) — в
Александр уже на протяжении восьми лет кряду регулярно преодолевает отметку в 50 голов. Сейчас ему 33 года и, как он сам отмечал, не знает, как будет чувствовать себе через несколько лет. Если результативность Ови не изменится в худшую сторону, то покорить рекорд Гретцки он сможет в течение пяти ближайших сезонов. По крайней мере, эксперты НХЛ уверены, что в грядущем сезоне свои рядовые 50 шайб Александр
Впрочем, сам Овечкин цели вписать свое имя в историю НХЛ как человек, превзошедший Гретцки, перед собой не ставит.
Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое.
«Моей целью всегда было забить столько голов, сколько я могу. Но с каждым днем это становится все сложнее и сложнее. Забить 700 голов бы круто. Приятно находиться в такой компании и попадать в историю. Рекорд Гретцки? Шанс есть всегда, но мне надо играть так же и делать то же самое. Я должен использовать свои шансы, там и посмотрим. Сейчас я более свеж, чем прошлым летом. Пауза без хоккея позволила мне отдохнуть физически и психологически. Знаю, что в начале сезона готовым на 100% быть невозможно. Надо быть готовым на 75% и в течение года набирать форму, чтобы выйти на 100% в плей-офф», — подчеркнул Овечкин.
Андрей Сенченко