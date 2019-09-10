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18:59 (мск), источник: Чемпионат.com

Малкин: Мне сложно в Америке. Возможно, дело в менталитете или в языке

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин поделился мнением о неудачном прошедшем сезоне.

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33-летний россиянин в регулярном чемпионате записал на свой счёт 72 (21+51) очка при показателе полезности «-25». В четырёх матчах плей-офф форвард забил один гол.

«Когда ты перестаёшь забивать, ты теряешь уверенность и начинаешь слишком много думать. Когда я слишком много думаю, начинаю на всех злиться. Прошлый сезон? Это моя вина. В конце концов, мы говорим только об одном неудачном годе. Я могу стать лучше, уверен на 100%.

Чувствую себя чужим в Северной Америке? Мне немного сложно здесь. Возможно, дело в языке или менталитете. Порой необходимо быть лидером раздевалки, но иногда я побаиваюсь, потому что плохо знаю язык», — цитирует Малкина The Athletic.

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