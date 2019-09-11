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09:27 (мск), источник: Чемпионат.com

Бобровский показал новый шлем на сезон-2019/20

Голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский в своём «инстаграме» показал шлем, в котором будет выступать в новом сезоне.

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Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.

30-летний вратарь выступает в НХЛ с 2010 года. До перехода в «Коламбус» уроженец Новокузнецка в течение двух сезонов оберегал последний рубеж «Филадельфии Флайерз».

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