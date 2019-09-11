Бобровский показал новый шлем на сезон-2019/20

Ранее Сергей защищал цвета «Коламбус Блю Джекетс», в составе которого стал двукратным обладателем приза «Везина Трофи». В сезоне-2018/19 30-летний вратарь провёл 62 матча в регулярном чемпионате НХЛ, одержав 37 побед. Он отражал 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,58. В плей-офф Бобровский пропускал 2,41 шайбы за игру, отражая 92,5% бросков в 10 играх.