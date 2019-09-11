Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
10.09
Спартак
Авангард
23
Хоккей. КХЛ
10.09
СКА
Сибирь
42
Все события
Фоторепортажи
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
54Падение Медведевой, Загитова — Клеопатра, Коляда — Чаплин. Главные фото прокатов сборной России
09:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин обошел Хабиба в споре за звание спортсмена года по версии GQ

Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан спортсменом года по версии GQ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Хоккеист занял первое место в голосовании, но приехать на церемонию награждения не смог, так как находится сейчас в США. Среди гостей были футболист Федор Смолов и теннисистка Светлана Кузнецова.

На премию «Спортсмен года» также претендовали боец ММА Хабиб Нурмагомедов, конькобежец Павел Кулижников, первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.

Стоит отметить, что Хачанов победил в другой номинации — King of the Year.

Читайте также
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
В США Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает
Чемпион мира Ковалев: В России тяжело жить, все оскалились
Черчесов высказался о возвращении Кокорина и Мамаева в сборную
Панарин объявил о создании собственного благотворительного фонда
Аргентина отправила сербов домой. Сенсации ЧМ по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь