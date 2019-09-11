Овечкин обошел Хабиба в споре за звание спортсмена года по версии GQ
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан спортсменом года по версии GQ.
Форвард «Вашингтона» Александр Овечкин признан спортсменом года по версии GQ.
Хоккеист занял первое место в голосовании, но приехать на церемонию награждения не смог, так как находится сейчас в США. Среди гостей были футболист Федор Смолов и теннисистка Светлана Кузнецова.
На премию «Спортсмен года» также претендовали боец ММА Хабиб Нурмагомедов, конькобежец Павел Кулижников, первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.
Стоит отметить, что Хачанов победил в другой номинации — King of the Year.