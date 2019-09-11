Овечкин обошел Хабиба в споре за звание спортсмена года по версии GQ

Источник: РИА "Новости"

Хоккеист занял первое место в голосовании, но приехать на церемонию награждения не смог, так как находится сейчас в США. Среди гостей были футболист Федор Смолов и теннисистка Светлана Кузнецова.

На премию «Спортсмен года» также претендовали боец ММА Хабиб Нурмагомедов, конькобежец Павел Кулижников, первый в истории России победитель Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Климов и теннисист Карен Хачанов.