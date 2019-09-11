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09:44 (мск), источник: Lenta.Ru

Малкин рассказал о сложностях жизни в США

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин рассказал о сложностях жизни в США. Его слова приводит The Athletic.

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Источник: AP 2019

Малкин заявил, что ему трудно привыкнуть к американскому менталитету и английскому языку. Он отметил, что ему нелегко быть лидером в раздевалке команды, так как иногда он не может подобрать правильные слова на английском и боится сделать ошибку.

Форвард посчитал себя виновным в неудачном выступлении «Питтсбурга» в прошлом сезоне. По его словам, когда он перестал забивать, то потерял уверенность в собственных силах. «Я начал просто сходить с ума. Я ругался с [главным тренером Майком] Салливаном. Я спорил с одноклубниками», — добавил он.

В прошлом сезоне «Питтсбург» вылетел в первом раунде плей-офф НХЛ. Малкин выступает за команду с 2006 года. В составе «Пингвинс» форвард трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009, 2016, 2017). Хоккеист покидал клуб на один сезон, вернувшись в 2012 году в магнитогорский «Металлург».

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