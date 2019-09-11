Малкин рассказал о сложностях жизни в США

Источник: AP 2019

Малкин заявил, что ему трудно привыкнуть к американскому менталитету и английскому языку. Он отметил, что ему нелегко быть лидером в раздевалке команды, так как иногда он не может подобрать правильные слова на английском и боится сделать ошибку.

Форвард посчитал себя виновным в неудачном выступлении «Питтсбурга» в прошлом сезоне. По его словам, когда он перестал забивать, то потерял уверенность в собственных силах. «Я начал просто сходить с ума. Я ругался с [главным тренером Майком] Салливаном. Я спорил с одноклубниками», — добавил он.