В Америке русского форварда Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает

Одна их самых громких сделок этого межсезонья в Национальной хоккейной лиге прогремела в конце июня. «Питтсбург» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Фила Кессела в «Аризону», получив взамен нападающего Алекса Гальченюка и защитника Пьер-Оливера Жозефа. Добавкой к Кесселу в Аризону улетели защитник Дэйн Биркс и условный выбор в четвертом раунде драфта 2021 года.

Со стороны прощание Кессела с «Пингвинз» выглядело очень мирным, если не сказать красивым. Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд отметил вклад американца в завоевание двух серебряных чашек, а российский форвард Евгений Малкин опубликовал в своем инстаграме видео с уже бывшим партнером, написав: «Фил, я буду скучать по тебе».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzULgGTBH-6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzULgGTBH-6/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/e.malkin71geno/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Evgeni Malkin</a> (@e.malkin71geno) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-06-30T01:29:19+00:00">29 Июн 2019 в 6:29 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Но североамериканский сайт The Athletic, решивший разобраться в причинах расставания «Питтсбурга» с одним из лидеров, уже тогда писал, что именно Малкин стал одной из причин обмена Кессела. В клубе были недовольны отрицательным влиянием американского форварда на россиянина.

«Салливан заявлял, что он не является фундаменталистом в ситуациях, когда нужно выпустить трех главных нападающих «Пингвинз» (Кросби, Малкин, Кессел) в разных звеньях. Но он очень озадачен реакцией на это со стороны Фила, которого напрягает поиск новых сочетаний.

Салливан и члены его штаба считают, что хоть Малкин с Кесселом и опасны в формате «5 на 5″ они совершают слишком много рискованных проходов, которые приводят к опасным контратакам. Кроме того, в “Пингвинз” недовольны тем, что Евгений сдал в оборонительных действиях — если во время завоевания клубом двух Кубков Стэнли с этим компонентом все было в порядке, то в последних двух сезонах Джино сдал в игре на своей половине площадки. Большую часть вины за его регресс клуб возложил на Кессела. Малкин перенял у Кессела многие привычки, которые не нравятся тренерам: нестабильную игру в своей зоне, невнимательность в обороне, частые потери шайбы в средней зоне», — делился в июне своими инсайдами автор The Athletic Роб Росси.

В разгар лета на эту историю в России не обратили особого внимания, но накануне Росси выкатил новый большой текст о Малкине. Там рассказывается о провальном для Джино прошлом сезоне, его трудностях в Северной Америке, конфликте с главным тренером Майком Салливаном из-за игрового времени. Часть лонгрида посвящена и отношениям русской звезды с Филом Кесселом. Цитат Малкина в этом фрагменте практически нет, а сам журналист настаивает на версии, что Евгений слил американца из «Питтсбурга», потребовав его обмена:

«Если конфликт Малкина и Салливана был приватным, то скрыть проблемы в отношениях с Кесселом было гораздо труднее. Каждый их форвардов — гордый и упрямый. Они обладают одними из лучших бросков в истории игры. А когда ставки высоки, Малкин и Кессел обычно находятся в своем лучшем состоянии — это черта великих игроков, которая превращает их в иконы.

«Наша дружба настоящая», — говорит Малкин.

Может и так, но к концу прошлого сезона все — от владельца клуба, до менеджмента и тренеров — считали, что Кессел должен был уйти, чтобы Малкин остался в команде.

Малкин отказался подробно рассказать о том, как развалились его отношения с Кесселом, но очевидно, что он устал чувствовать себя заложником конфликта между Филом и главным тренером. Кроме того, как сообщают некоторые источники, Малкин пришел к выводу, что Кессел после двух кубков успокоился и стал думать только о своей статистике. Джино волновало, что-то же самое подумают о нем, если Фил останется рядом.

Несколько источников утверждают — Малкин потребовал бы обмена из «Питтсбурга», если бы в команде остался его американский партнер. Сам Евгений все отрицает, но это не значит, что он хотел бы провести еще один сезон рядом с Кесселом. Он не хотел. Поэтому Кессел теперь в «Аризоне».

Можно ли верить Робу Росси? Журналист The Athletic считается одним из главных специалистов по «Питтсбургу», в описании его аккаунта в твиттере вы можете найти пункт «биограф Евгения Малкина», с источниками в клубе у Росси точно полный порядок. Чтобы подготовить свой лонгрид этим летом Роб специально летал в Россию и общался с Джино. В такой ситуации не очень верится, что в текст могли попасть непроверенные инсайды.

Да, сам Малкин все отрицает, но разве может он в подобной ситуации вести себя иначе? Глупо и очень некрасиво было бы признавать, что ты требовал руководство клуба избавиться от человека, которого называешь своим другом. А ведь похожий случай, пусть и не такой резонансный, в карьере Евгения уже был. В 2015-м году в «Питтсбург» приехал российский форвард Сергей Плотников, который перед этим выкупил свой контракт у ярославского «Локомотива». Наверняка, он рассчитывал на помощь в адаптации в Северной Америке от русского лидера «Пингвинз», только вот Малкин повел себя очень неожиданно. Он никак не поддерживал и не опекал новичка, по сути, просто игнорируя его. В итоге Сергей забил один гол на предсезонке, отдал пару ассистов в регулярке и был обменян… все в ту же «Аризону».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/YycSgBvbKgI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Ни для кого не секрет, что Малкин — человек довольно тонкой душевной организации. Из вчерашнего текста The Athletic можно узнать, как он по ходу последнего сезона скучал по жене и сыну, проводившим много времени в Майами, и даже тренеру Сергею Гончару, отправлявшемуся на выходные в Даллас. А можно вспомнить чемпионат мира-2019, подготовку к которому Евгений начал с нескольких провальных матчей, которые по мнению многих были вызваны слухами о его возможном обмене из «Питтсбурга».