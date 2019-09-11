В Америке русского форварда Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает
Обмен Кессела превращается в не очень красивую историю.
Обмен Кессела превращается в не очень красивую историю.
Одна их самых громких сделок этого межсезонья в Национальной хоккейной лиге прогремела в конце июня. «Питтсбург» обменял двукратного обладателя Кубка Стэнли Фила Кессела в «Аризону», получив взамен нападающего Алекса Гальченюка и защитника
Со стороны прощание Кессела с «Пингвинз» выглядело очень мирным, если не сказать красивым. Генеральный менеджер клуба Джим Рутерфорд отметил вклад американца в завоевание двух серебряных чашек, а российский форвард Евгений Малкин опубликовал в своем инстаграме видео с уже бывшим партнером, написав: «Фил, я буду скучать по тебе».
Но североамериканский сайт The Athletic, решивший разобраться в причинах расставания «Питтсбурга» с одним из лидеров, уже тогда писал, что именно Малкин стал одной из причин обмена Кессела. В клубе были недовольны отрицательным влиянием американского форварда на россиянина.
«Салливан заявлял, что он не является фундаменталистом в ситуациях, когда нужно выпустить трех главных нападающих «Пингвинз» (Кросби, Малкин, Кессел) в разных звеньях. Но он очень озадачен реакцией на это со стороны Фила, которого напрягает поиск новых сочетаний.
Салливан и члены его штаба считают, что хоть Малкин с Кесселом и опасны в формате «5 на 5″ они совершают слишком много рискованных проходов, которые приводят к опасным контратакам. Кроме того, в “Пингвинз” недовольны тем, что Евгений сдал в оборонительных действиях — если во время завоевания клубом двух Кубков Стэнли с этим компонентом все было в порядке, то в последних двух сезонах Джино сдал в игре на своей половине площадки. Большую часть вины за его регресс клуб возложил на Кессела. Малкин перенял у Кессела многие привычки, которые не нравятся тренерам: нестабильную игру в своей зоне, невнимательность в обороне, частые потери шайбы в средней зоне», — делился в июне своими инсайдами автор The Athletic Роб Росси.
В разгар лета на эту историю в России не обратили особого внимания, но накануне Росси выкатил новый большой текст о Малкине. Там рассказывается о провальном для Джино прошлом сезоне, его трудностях в Северной Америке, конфликте с главным тренером Майком Салливаном
«Если конфликт Малкина и Салливана был приватным, то скрыть проблемы в отношениях с Кесселом было гораздо труднее. Каждый их форвардов — гордый и упрямый. Они обладают одними из лучших бросков в истории игры. А когда ставки высоки, Малкин и Кессел обычно находятся в своем лучшем состоянии — это черта великих игроков, которая превращает их в иконы.
«Наша дружба настоящая», — говорит Малкин.
Малкин отказался подробно рассказать о том, как развалились его отношения с Кесселом, но очевидно, что он устал чувствовать себя заложником конфликта между Филом и главным тренером. Кроме того, как сообщают некоторые источники, Малкин пришел к выводу, что Кессел после двух кубков успокоился и стал думать только о своей статистике. Джино волновало,
Несколько источников утверждают — Малкин потребовал бы обмена из «Питтсбурга», если бы в команде остался его американский партнер. Сам Евгений все отрицает, но это не значит, что он хотел бы провести еще один сезон рядом с Кесселом. Он не хотел. Поэтому Кессел теперь в «Аризоне».
Можно ли верить Робу Росси? Журналист The Athletic считается одним из главных специалистов по «Питтсбургу», в описании его аккаунта в твиттере вы можете найти пункт «биограф Евгения Малкина», с источниками в клубе у Росси точно полный порядок. Чтобы подготовить свой лонгрид этим летом Роб специально летал в Россию и общался с Джино. В такой ситуации не очень верится, что в текст могли попасть непроверенные инсайды.
Да, сам Малкин все отрицает, но разве может он в подобной ситуации вести себя иначе? Глупо и очень некрасиво было бы признавать, что ты требовал руководство клуба избавиться от человека, которого называешь своим другом. А ведь похожий случай, пусть и не такой резонансный, в карьере Евгения уже был. В 2015-м году в «Питтсбург» приехал российский форвард Сергей Плотников, который перед этим выкупил свой контракт у ярославского «Локомотива». Наверняка, он рассчитывал на помощь в адаптации в Северной Америке от русского лидера «Пингвинз», только вот Малкин повел себя очень неожиданно. Он никак не поддерживал и не опекал новичка, по сути, просто игнорируя его. В итоге Сергей забил один гол на предсезонке, отдал пару ассистов в регулярке и был обменян… все в ту же «Аризону».
Ни для кого не секрет, что Малкин — человек довольно тонкой душевной организации. Из вчерашнего текста The Athletic можно узнать, как он по ходу последнего сезона скучал по жене и сыну, проводившим много времени в Майами, и даже тренеру Сергею Гончару, отправлявшемуся на выходные в Даллас. А можно вспомнить чемпионат мира-2019, подготовку к которому Евгений начал с нескольких провальных матчей, которые по мнению многих были вызваны слухами о его возможном обмене из «Питтсбурга».
Мог ли Малкин требовать обмена Кессела? Вести диалог с руководством, в том числе относительно состава команды — одна из прерогатив спортивных звезд. Смущает в этой истории другое. Зачем после случившегося, россиянин продолжает настаивать на дружбе с американцем и говорит, что будет скучать по нему? Если все, о чем пишут в Америке, правда, слова и поведение русской суперзвезды выглядят лицемерно.