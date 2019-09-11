Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
10.09
Спартак
Авангард
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Как Овечкин фотографируется со звездами
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
11:24 (мск), источник: Sport24

Овечкин признался, что хотел бы зарабатывать больше

Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин признался, что, будучи хоккеистом, не может рассчитывать на рекламные контракты уровня звезд НФЛ (Национальной футбольной лиги) и НБА (Национальной баскетбольной ассоциации).

Наверх

«У нас не такие большие рекламные контракты, как хотелось бы. Хоккей — не такой популярный вид спорта, как баскетбол, или футбол, или тот же теннис. Но мы не жалуемся. Зритель видит шорты и майку, а тут ты весь в амуниции — шлем, маска. Лицо продается лучше, так было всегда.

Американский футбол — один из главных видов спорта в США, поэтому и рекламные контракты другие. Не только хоккеисты, но и бейсболисты и другие атлеты пытаются достичь тех же уровней, что и НФЛ. НФЛ — это спорт номер один в США. Еженедельные игры, плей-офф и Суперкубок имеют большую аудиторию, чем во многих других видах спорта. Тем не менее, если вы чемпион, добры к фанатам и делаете великие дела, вы все равно можете заключать хорошие партнерские отношения, и я благодарен, что могу это сделать, потому что мне нравятся рекламные ролики и партнерские отношения, и они помогли компаниям добиться большего успеха, — цитирует Овечкина «РБК-Спорт».

В 2008 году Овечкин заключил с «Вашингтоном» 13-летний контракт на сумму 124 миллиона долларов. Соглашение истекает в 2021 году. В ближайшем сезоне Александр заработает по контракту с клубом 10 млн долларов. В то же время Овечкин регулярно снимается в рекламе как в США, так и в России. По информации Forbes, годовая прибыль Овечкина от съемок в рекламных роликах составляет около 4,5 млн долларов в год.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Русская красавица, на которой женат канадский новичок КХЛ. Просто милашка!
Жесть дня: русская гимнастка-чемпионка потеряла сознание на турнире и может пролететь мимо Олимпиады
Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
В США Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает
Чемпион мира Ковалев: В России тяжело жить, все оскалились
Черчесов высказался о возвращении Кокорина и Мамаева в сборную
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании
Аргентина отправила сербов домой. Сенсации ЧМ по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь