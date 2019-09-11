Овечкин признался, что хотел бы зарабатывать больше

«У нас не такие большие рекламные контракты, как хотелось бы. Хоккей — не такой популярный вид спорта, как баскетбол, или футбол, или тот же теннис. Но мы не жалуемся. Зритель видит шорты и майку, а тут ты весь в амуниции — шлем, маска. Лицо продается лучше, так было всегда.

Американский футбол — один из главных видов спорта в США, поэтому и рекламные контракты другие. Не только хоккеисты, но и бейсболисты и другие атлеты пытаются достичь тех же уровней, что и НФЛ. НФЛ — это спорт номер один в США. Еженедельные игры, плей-офф и Суперкубок имеют большую аудиторию, чем во многих других видах спорта. Тем не менее, если вы чемпион, добры к фанатам и делаете великие дела, вы все равно можете заключать хорошие партнерские отношения, и я благодарен, что могу это сделать, потому что мне нравятся рекламные ролики и партнерские отношения, и они помогли компаниям добиться большего успеха, — цитирует Овечкина «РБК-Спорт».