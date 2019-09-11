Овечкин высказался об акциях протеста в Москве

Источник: РИА "Новости"

Овечкин заявил, что Россия — свободная страна, где каждый имеет право на свое мнение. При этом он отметил, что сам бы не стал участвовать в протестных акциях. «Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять», — посчитал хоккеист.

Форвард добавил, что сегодня есть множество возможностей для того, чтобы высказаться. «И социальные сети, и все что угодно. Сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори», — подытожил он.

В августе Овечкин отреагировал на слова своего соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который негативно оценил ситуацию в России. Хоккеист не согласился с Панариным, посчитав, что жизнь в стране изменилась к лучшему.