Текущие события
Хоккей. КХЛ
19:00
Нефтехимик
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
Трактор
13
Хоккей. КХЛ
12:00
Амур
Барыс
13
Хоккей. КХЛ
10.09
Спартак
Авангард
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
15Как Овечкин фотографируется со звездами
24Как Хабиб и Порье шли к бою за титул UFC
14:43 (мск), источник: Lenta.Ru

Овечкин высказался об акциях протеста в Москве

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталс» и сборной России Александр Овечкин высказался об акциях протеста, проходящих в Москве. Его слова приводит принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Овечкин заявил, что Россия — свободная страна, где каждый имеет право на свое мнение. При этом он отметил, что сам бы не стал участвовать в протестных акциях. «Представляете, какое это неудобство городу? Нужно все перекрывать, охранять», — посчитал хоккеист.

Форвард добавил, что сегодня есть множество возможностей для того, чтобы высказаться. «И социальные сети, и все что угодно. Сейчас хоть отсюда начинай вести прямой эфир и говори», — подытожил он.

В августе Овечкин отреагировал на слова своего соотечественника — форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина, который негативно оценил ситуацию в России. Хоккеист не согласился с Панариным, посчитав, что жизнь в стране изменилась к лучшему.

Овечкин является обладателем Кубка Стэнли в составе «Вашингтона». Также на его счету три победы на чемпионатах мира со сборной России.

Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Россия
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Хабиб вновь защитил титул. Сможет ли его кто-то остановить?
Михаэль Шумахер пришел в сознание
Роналду никогда не постареет: он растерзал Литву в одиночку
В США Малкина обвиняют в предательстве друга. Он все отрицает
Чемпион мира Ковалев: В России тяжело жить, все оскалились
Черчесов высказался о возвращении Кокорина и Мамаева в сборную
Marca: Секрет побед России — «генерал» Черчесов и «башня» Дзюба
Врач сообщил, что Михаэль Шумахер находится в сознании
Аргентина отправила сербов домой. Сенсации ЧМ по баскетболу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь