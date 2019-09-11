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11 сентября, источник: Спорт РИА Новости

Фиала подписал новый контракт с «Миннесотой»

МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Швейцарский хоккеист Кевин Фиала заключил новое двухлетнее соглашение с «Миннесотой Уайлд», сообщается на сайте клуба НХЛ.

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По условиям контракта за сезон-2019/20 Фиала заработает 2,5 миллиона долларов, за сезон-2020/21 — 3,5 миллиона.

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В прошлом сезоне 23-летний форвард набрал 39 очков (13 шайб + 26 передач) в 83 матчах НХЛ.

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