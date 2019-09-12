Кузнецов отказался комментировать возможную дисквалификацию в НХЛ

По его информации, россиянин не будет беседовать с прессой до решения руководства лиги. 16 сентября Кузнецов встретится с комиссаром НХЛ Гэри Беттмэном.

Ранее Международная федерация хоккея дисквалифицировала российского хоккеиста на четыре года за употребление кокаина, при этом дисквалификация спортсмена не распространяется на НХЛ.

Кузнецов — двукратный чемпион мира (2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли 2018 года, а также чемпион мира среди молодёжных команд (2011).