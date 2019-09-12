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12 сентября, источник: Sport24

Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову и призвал не оставлять его наедине

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал поддержать дисквалифицированного Евгения Кузнецова.

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Партнер Овечкина по команде дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. При этом отстранение распространяется лишь на турниры под эгидой ИИХФ. Кузнецова лишили бронзы ЧМ-2019.

«Мы должны поддержать его. Он понимает, что допустил грубую ошибку. Самое лучшее, что мы можем для него сделать — поддерживать его и не оставлять его наедине. Ошибку может совершить каждый, мы все — люди, и надеюсь болельщики это тоже понимают. Ему нужно подняться, сказать «извините» фанатам, семье и стать еще сильнее.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет, — цитирует Овечкина Тарик Эль-Башир.

В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч, набрав 106 (59+47) очков. Его команда в ранге действующего чемпиона НХЛ проиграла в первом раунде плей-офф «Каролине Харрикейнз» со счетом 3−4. Овечкин выступает за «Вашингтон» всю карьеру в НХЛ — с сезона-2005/06.

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