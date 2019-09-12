Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову и призвал не оставлять его наедине
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал поддержать дисквалифицированного Евгения Кузнецова.
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин призвал поддержать дисквалифицированного Евгения Кузнецова.
Партнер Овечкина по команде дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. При этом отстранение распространяется лишь на турниры под эгидой ИИХФ. Кузнецова лишили бронзы ЧМ-2019.
«Мы должны поддержать его. Он понимает, что допустил грубую ошибку. Самое лучшее, что мы можем для него сделать — поддерживать его и не оставлять его наедине. Ошибку может совершить каждый, мы все — люди, и надеюсь болельщики это тоже понимают. Ему нужно подняться, сказать «извините» фанатам, семье и стать еще сильнее.
Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его
В прошлом сезоне Овечкин провел 101 матч, набрав 106 (59+47) очков. Его команда в ранге действующего чемпиона НХЛ проиграла в первом раунде