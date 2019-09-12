Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову и призвал не оставлять его наедине

Партнер Овечкина по команде дисквалифицирован на 4 года за употребление кокаина. При этом отстранение распространяется лишь на турниры под эгидой ИИХФ. Кузнецова лишили бронзы ЧМ-2019.

«Мы должны поддержать его. Он понимает, что допустил грубую ошибку. Самое лучшее, что мы можем для него сделать — поддерживать его и не оставлять его наедине. Ошибку может совершить каждый, мы все — люди, и надеюсь болельщики это тоже понимают. Ему нужно подняться, сказать «извините» фанатам, семье и стать еще сильнее.

Международная федерация хоккея дисквалифицировала Кузнецова на 4 года, в его допинг-пробе были обнаружены следы кокаина. НХЛ заявила, что не считает кокаин запрещенным веществом, поэтому наказание на игрока в лиге распространяться не будет, — цитирует Овечкина Тарик Эль-Башир.