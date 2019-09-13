Пресс-служба «Вашингтона» пошутила по поводу внешнего вида Овечкина

«Нос Ови выглядит так, словно сейчас уже середина сезона», — гласит сообщение пресс-службы столичного клуба в «Твиттере».

Ранее стало известно, что Овечкин и Евгений Кузнецов разведены по разным группам в тренировочном лагере. Капитан «Вашингтона» будет заниматься в «синей» группе вместе с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном, тогда как Кузнецов отправлен в «белую» группу к Якубу Вране, Ти Джею Оши и Джону Карлсону.