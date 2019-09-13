Текущие события
Хоккей. КХЛ
2-й период
Адмирал
Барыс
10
Хоккей. КХЛ
19:00
Ак Барс
Металлург Мг
Хоккей. КХЛ
19:00
Торпедо
Йокерит
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
12.09
Спартак
Динамо Р
51
Хоккей. КХЛ
12.09
Витязь
Сочи
Б
32
Все события
Фоторепортажи
14Животные на поле: котики, аллигаторы и овцы
8Российские футболисты с трудом обыграли Казахстан
10:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Проворов стал самым высокооплачиваемым защитником «Филадельфии»

«Филадельфия» подписала новый контракт с российским защитником Иваном Проворовым.

Наверх
Источник: AP 2019

Как сообщает NBC, 22-летний игрок поставил подпись под шестилетним соглашением на 40,5 миллиона долларов (6,75 миллиона долларов в среднем за год) и теперь является самым высокооплачиваемым защитником клуба.

Кроме того, россиянин получит 12 миллионов долларов в виде подписного бонуса.

В прошлом сезоне Проворов в 82 матчах набрал 26 (7+19) очков.

Во время загрузки произошла ошибка.
Филадельфия Флайерз
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Глушаков нашел новый клуб
Герой Олимпиады – "жертва" команды мечты
Проблемы с календарем РПЛ. Внезапно подкралась Лига чемпионов
Овечкин дал совет попавшемуся на кокаине Кузнецову
«Спартак» одержал вторую победу в текущем сезоне КХЛ
Самый жаркий турнир сентября: Туктамышева, Щербакова, Самодурова
UEFA обрисовал ландшафт европейских клубных турниров
Котики на поле! Как животные вторгаются в соревнования (фото)
СМИ: WADA изучает влияние препаратов от астмы на спортсменов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь