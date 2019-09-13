Самые большие контракты русских защитников в НХЛ. Проворов обогнал партнера Овечкина и всех легенд
Иван будет получать намного больше, чем его кумиры.
Иван будет получать намного больше, чем его кумиры.
Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с «Филадельфией Флайерз» на 40,5 млн долларов. Соглашение рассчитано на шесть лет, в среднем за сезон хоккеист будет получать 6,75 млн. 22-летний Проворов стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ. Никогда прежде русским игрокам обороны не выписывались такие огромные деньги. Вспоминаем тех, кого обошел Иван.
По предыдущему контракту защитник «Кэпиталз» получал чуть больше двух с половиной миллионов в год, это однолетнее соглашение он заключил после Кубка мира — 2016, зная, что летом будет претендовать на куда более значительную сумму. В 2017 году команда Овечкина вообще щедро одарила россиян. Помимо Орлова, «Вашингтон» в то лето подписал на большие деньги (62,4 млн на 8 лет) Евгения Кузнецова, который грозился уехать в СКА. Орлов получил в два раза меньше, но и статус его был несколько другим. Сейчас Дмитрий — второй защитник в команде по зарплате. Он неизменно играет в первой или второй паре, выходя против сильнейших троек лиги. И свои деньги воспитанник новокузнецкой школы полностью отрабатывает.
Один из самых таинственных российских защитников провел в НХЛ 13 сезонов, но не смог за все годы выиграть
Типичный
В НХЛ, где его называли «Каспер недружелюбное привидение». Так его прозвал Скотт Стивенс. В 2002 году Дариус заключил свой самый большой контракт в карьере в качестве свободного агента. Защитник, известный своими зубодробительными хитами, выбрал «Рейнджерс» вовсе не
— Никогда не забуду, как 1 июля 2002 года, ровно в полночь в дверь моего дома на
Серьезные травмы помешали Дариусу отыграть все шесть сезонов на высоком уровне, последний он начал в
В 2013 году молодой челябинец и представить не мог, как вскоре изменится его жизнь и как двери НХЛ перед ним закроются. В 23 года Вячеслав получил соглашение на шесть лет и 25 миллионов. В системе «Кингз» он к тому времени провел пять лет, выиграл Кубок Стэнли (еще через год поднимет главный трофей НХЛ над головой второй раз). Войнов уже тогда проявлял себя как игрок потенциально звездного масштаба, и в «Лос-Анджелесе» на него возлагали огромные надежды. Если бы не случилось того злополучного семейного скандала после вечеринки в честь Хеллоуина, сейчас бы он мог получить гораздо больше Проворова.
Его по праву признают одним из сильнейших русских защитников в истории. В НХЛ он считался атакующим защитником элитного уровня. Лучшие его годы прошли в «Вашингтоне» и «Питтсбурге», в последней команде он еще и получил контракт своей жизни на 25 млн. В «Пингвинз» Гончар был одним из тех, кто помог вырасти в суперзвезд Сидни Кросби и Евгению Малкину, особенно Сергей помог своему соотечественнику, которого приютил, когда тот только сбежал из Магнитогорска. На счету защитника из Челябинска 220 голов в регулярных чемпионатах, это 17-й показатель в истории НХЛ для игроков обороны. Символично, что молодого Проворова часто сравнивают с Гончаром, предрекая ему такую же блестящую карьеру. Что ж, по зарплате Иван уже обошел своего предшественника.
Еще один великий русский защитник, сделавший великолепную карьеру в НХЛ. Их часто сравнивают с Гончаром, ведь даже пятилетние контракты они получили на одинаковую сумму, только Зубов подписал соглашение на пять лет раньше. С «Далласом» он выиграл Кубок Стэнли, став любимым игроком консервативного Кена Хичкока. За «Старз» Сергей отыграл 12 сезонов, за которые влюбил в себя всех хоккейных болельщиков Техаса. В этом июне российского игрока обороны включили в Зал хоккейной славы, а в ноябре состоится официальная церемония в Торонто. Повторит ли его успехи Иван Проворов?