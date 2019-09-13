Самые большие контракты русских защитников в НХЛ. Проворов обогнал партнера Овечкина и всех легенд

Российский защитник Иван Проворов подписал новый контракт с «Филадельфией Флайерз» на 40,5 млн долларов. Соглашение рассчитано на шесть лет, в среднем за сезон хоккеист будет получать 6,75 млн. 22-летний Проворов стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ. Никогда прежде русским игрокам обороны не выписывались такие огромные деньги. Вспоминаем тех, кого обошел Иван.

Дмитрий Орлов — 30 млн на 6 лет, кэпхит 5,1 млн в год («Вашингтон», 2017)

По предыдущему контракту защитник «Кэпиталз» получал чуть больше двух с половиной миллионов в год, это однолетнее соглашение он заключил после Кубка мира — 2016, зная, что летом будет претендовать на куда более значительную сумму. В 2017 году команда Овечкина вообще щедро одарила россиян. Помимо Орлова, «Вашингтон» в то лето подписал на большие деньги (62,4 млн на 8 лет) Евгения Кузнецова, который грозился уехать в СКА. Орлов получил в два раза меньше, но и статус его был несколько другим. Сейчас Дмитрий — второй защитник в команде по зарплате. Он неизменно играет в первой или второй паре, выходя против сильнейших троек лиги. И свои деньги воспитанник новокузнецкой школы полностью отрабатывает.

Федор Тютин — 27 млн на 6 лет, кэпхит 4,5 млн («Коламбус», 2011)

Один из самых таинственных российских защитников провел в НХЛ 13 сезонов, но не смог за все годы выиграть что-то существенное в лиге. Тютин всегда выступал за не самые сильные команды, а больше всего времени провел в «Коламбусе», который в то время ни на что всерьез не претендовал. Свой самый большой контракт он заключил в 2011 году, который вступил в силу через год. В сезоне-2011/12 защитник провел 80 матчей в регулярном чемпионате и набрал 27 (7+20) очков. Так что 4,5 млн в год ведущему защитнику были оправданы. Но потом Федор скатился до защитника третьей пары, и «Блю Джекетс» решили выкупить последние два года его соглашения. Клубу тогда предстояло подписывать Сета Джонса и еще нескольких молодых игроков.

Антон Волченков — 25,5 млн на 6 лет, кэпхит 4,25 млн («Нью-Джерси», 2010)

Типичный защитник-домосед в 28 лет получил серьезный контракт от «Нью-Джерси. Антон был надежен в обороне, много блокировал бросков, играл самоотверженно и не боялся хитовать соперников. Из-за этого и был крайне востребован в НХЛ. В «Девилз» он провел четыре сезона, дошел до финала Кубка Стэнли. Но в итоге клуб принял решение выкупить последние два года контракта — Волченков играл только в третьей паре, но был самым высокооплачиваемым защитником команды. Антон отыграл еще сезон в «Нэшвилле» за 1 млн и вернулся на родину, где возобновил карьеру после годичного перерыва.

Дариус Каспарайтис — 25,5 на 6 лет, кэпхит 4,25 млн («Рейнджерс», 2002)

В НХЛ, где его называли «Каспер недружелюбное привидение». Так его прозвал Скотт Стивенс. В 2002 году Дариус заключил свой самый большой контракт в карьере в качестве свободного агента. Защитник, известный своими зубодробительными хитами, выбрал «Рейнджерс» вовсе не из-за денег, хоть по тем временам это был очень солидный контракт.

— Никогда не забуду, как 1 июля 2002 года, ровно в полночь в дверь моего дома на Лонг-Айленде внезапно постучали. Это был вице-президент «Нью-Йорк Рейнджерс» Дон Мэлоуни. В его руках была видеокассета и пакет от клуба. На кассете оказалось специальное видео, которое сделали для меня с призывом играть за эту команду. Запись сделали все звезды и даже актер, болельщик Тим Робинс. Я был поражен такому профессиональному подходу. Как после этого устоишь? — рассказывал Каспарайтис спустя многие годы («Спорт-Экспресс»).

Серьезные травмы помешали Дариусу отыграть все шесть сезонов на высоком уровне, последний он начал в фарм-клубе, а затем перешел в СКА.

Вячеслав Войнов — 25 на 6 лет, кэпхит — 4,166 («Лос-Анджелес», 2013)

В 2013 году молодой челябинец и представить не мог, как вскоре изменится его жизнь и как двери НХЛ перед ним закроются. В 23 года Вячеслав получил соглашение на шесть лет и 25 миллионов. В системе «Кингз» он к тому времени провел пять лет, выиграл Кубок Стэнли (еще через год поднимет главный трофей НХЛ над головой второй раз). Войнов уже тогда проявлял себя как игрок потенциально звездного масштаба, и в «Лос-Анджелесе» на него возлагали огромные надежды. Если бы не случилось того злополучного семейного скандала после вечеринки в честь Хеллоуина, сейчас бы он мог получить гораздо больше Проворова.

Сергей Гончар — 25 млн на 5 лет, кэпхит — 5 млн («Питтсбург», 2005)

Его по праву признают одним из сильнейших русских защитников в истории. В НХЛ он считался атакующим защитником элитного уровня. Лучшие его годы прошли в «Вашингтоне» и «Питтсбурге», в последней команде он еще и получил контракт своей жизни на 25 млн. В «Пингвинз» Гончар был одним из тех, кто помог вырасти в суперзвезд Сидни Кросби и Евгению Малкину, особенно Сергей помог своему соотечественнику, которого приютил, когда тот только сбежал из Магнитогорска. На счету защитника из Челябинска 220 голов в регулярных чемпионатах, это 17-й показатель в истории НХЛ для игроков обороны. Символично, что молодого Проворова часто сравнивают с Гончаром, предрекая ему такую же блестящую карьеру. Что ж, по зарплате Иван уже обошел своего предшественника.

Сергей Зубов — 25 млн на 5 лет, кэпхит — 5 млн («Даллас», 2000)