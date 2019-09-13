Панарин рассказал, сколько денег в месяц ему достаточно для жизни

Источник: РИА "Новости"

Панарин является самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в $ 11,642 млн.

«Сколько мне денег достаточно? Косаря полтора долларов! Сейчас мне денег достаточно. Когда у меня лет восемь назад была зарплата в 100 тысяч рублей, то я уже не знал, когда придёт зарплата. Не следил за этим.