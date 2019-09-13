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13 сентября, источник: Чемпионат.com

Панарин рассказал, сколько денег в месяц ему достаточно для жизни

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Артемий Панарин рассказал, сколько денег в месяц ему достаточно для жизни.

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Источник: РИА "Новости"

Панарин является самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ. Летом 2019 года он подписал семилетний контракт с «Рейнджерс» со среднегодовой зарплатой в $ 11,642 млн.

«Сколько мне денег достаточно? Косаря полтора долларов! Сейчас мне денег достаточно. Когда у меня лет восемь назад была зарплата в 100 тысяч рублей, то я уже не знал, когда придёт зарплата. Не следил за этим.

Чем буду заниматься после хоккея? Каждый день меняются мысли об этом! Посмотрим, там всё будет зависеть от хобби, я не такой человек, который только о хоккее думает, — сказал Панарин в интервью YouTube каналу Commandos.

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