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13 сентября, источник: Чемпионат.com

«Флорида» заключила контракт с белорусским защитником Колячонком

Клуб Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» заключил контракт новичка с белорусским защитником Владиславом Колячонком, сообщается в «твиттере» агентства Дэна Мильштейна.

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В минувшем сезоне 18-летний защитник сыграл 53 матча в регулярном чемпионате юниорской лиги Онтарио за «Флинт Файрбёрдз». Владислав отметился четырьмя заброшенными шайбами и 25 результативными передачами при показателе полезности «-23» и 44 штрафными минутами.

Колячонок был выбран «пантерами» на драфте 2019 года Национальной хоккейной лиги во втором раунде под общим 52-м номером. Белорусский защитник за карьеру принял участие в двух юниорских чемпионатах мира (2018, 2019), в общей сложности набрав 7 (2+5) очков в 10 матчах.

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