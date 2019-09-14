WP: НХЛ дисквалифицирует Кузнецова максимум на три матча за употребление кокаина

Источник: AP 2019

Отмечается, что НХЛ сделает официальное заявление в ближайшее время. По информации источника, Кузнецов в понедельник провел встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, где стороны обсудили инцидент с участием россиянина.

23 августа Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года, в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин. По правилам НХЛ кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Позднее Кузнецов добровольно обратился за помощью по реабилитационной программе, предусмотренной коллективным соглашением НХЛ и профсоюза игроков, и согласился на регулярное прохождение тестирования в соответствии с этой программой.

Кузнецову 27 лет, на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России он стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Кузнецов выступает в составе «Вашингтона» с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.