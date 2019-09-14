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17:03 (мск), источник: ТАСС

WP: НХЛ дисквалифицирует Кузнецова максимум на три матча за употребление кокаина

ТАСС, 14 сентября. Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон» россиянин Евгений Кузнецов будет отстранен не более чем на три матча регулярного чемпионата за употребление кокаина. Об этом сообщает издание Washington Post.

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Источник: AP 2019

Отмечается, что НХЛ сделает официальное заявление в ближайшее время. По информации источника, Кузнецов в понедельник провел встречу с комиссаром НХЛ Гэри Бетмэном, где стороны обсудили инцидент с участием россиянина.

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23 августа Международная федерация хоккея (IIHF) объявила о дисквалификации Кузнецова на четыре года, в допинг-пробе спортсмена, взятой 26 мая 2019 года во время чемпионата мира, было обнаружено запрещенное вещество — кокаин. По правилам НХЛ кокаин не является субстанцией, повышающей работоспособность. Позднее Кузнецов добровольно обратился за помощью по реабилитационной программе, предусмотренной коллективным соглашением НХЛ и профсоюза игроков, и согласился на регулярное прохождение тестирования в соответствии с этой программой.

Кузнецову 27 лет, на чемпионате мира в Словакии в составе сборной России он стал бронзовым призером турнира, однако был лишен медали после дисквалификации. Россиянин является двукратным чемпионом мира и двукратным бронзовым призером мировых первенств. Кузнецов выступает в составе «Вашингтона» с 2014 года, за это время он провел 416 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых набрал 337 очков (101 гол + 236 результативных передач), в плей-офф на счету россиянина 70 игр и 57 (24+33) очков. В 2018 году в составе клуба он стал обладателем Кубка Стэнли.

Регулярный чемпионат НХЛ стартует в ночь на 3 октября. «Вашингтон» откроет сезона матчем против обладателя Кубка Стэнли «Сент-Луиса».

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