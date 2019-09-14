НХЛ простила Кузнецова. Наказание в три матча — формальность

Источник: AFP 2019

Евгений Кузнецов может спокойно выдохнуть. Его энхаэловской карьере ничего не угрожает — за кокаиновую историю он получил от НХЛ всего три матча дисквалификации. Не десять, не двадцать, и уж тем более не половину сезона или полный чемпионат — всего три. На фоне 82-матчевой регулярки — незаметная мелочь.

Евгений наверняка ждал этого решения с опасением, так как на кону стояло его будущее в лиге, но реальной опасности не было. Слишком много факторов против серьезного наказания: нарушение произошло на чемпионате мира, а не в НХЛ; само по себе нарушение не является особо тяжким по регламенту лиги, если совершено в первый раз; 15 сентября ожидается решение профсоюза хоккеиста по поводу потенциального локаута (лишние скандалы Гэри Бэттмену не нужны); в конце концов, Кузнецов — не простой ролевик из нижних звеньев, а лучший бомбардир прошлогоднего плей-офф.

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Год назад партнер Кузнецова Том Уилсон за грубый фол на предсезонке получил значительно больше — 20 матчей. Вячеслав Войнов, пытаясь вернуться в НХЛ, — 41 игру дополнительно к разрыву контракта и другим последствиям его дела. Кокаин не домашнее и не ледовое насилие, и большого негативного резонанса по отношению к хоккеисту в Северной Америке не вызвал.

Возможно, даже трех матчей дисквалификации не было бы, если бы не заверения Кузнецова после выхода того самого скандального видео, что он не употреблял наркотики. Это небольшое послание на тему того, что «НХЛ не стоит вводить в заблуждение», но учитывая мягкость наказания, его стоит рассматривать скорее как формальность, а не что-либо более серьезное.

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НХЛ ожидаемо пошла по пути прощения и наставления на правильный путь: Кузнецов совершил ошибку (или точнее, ошибки), но для хоккея нет никакой пользы в его отстранении, он куда больше будет полезен лиге на льду.

Главное, чтобы это понимал и сам Евгений — отлучение от сборной очень неприятно, но его клубная карьера, которая еще вряд ли дошла до середины пути, никуда не делась. Сейчас надо окончательно сойти с плохой дорожки, забыть последние три месяца как страшный сон и вернуться на уровень сезона-2017/18.

Чемпионское окно «Вашингтона» пока еще не захлопнулось, но времени остается все меньше. Через год кончаются контракты у Никласа Бэкстрема и Брэйдена Холтби, через два — у Александра Овечкина (которому во вторник исполнится 34). Без Кузнецова «Кэпс» могут в какой-то момент банально развалиться. После прощения со стороны НХЛ он обязан сделать все, чтобы этого не произошло.