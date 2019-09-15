Клуб НХЛ «Бостон» подписал трехлетний контракт с защитником Макэвоем

Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на три года, зарплата Макэвоя составит $4,9 млн в год. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

Макэвой был выбран «Бостоном» в 2016 году в первом раунде драфта под 14-м номером. В составе бостонской команды в регулярных чемпионатах он провел 117 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 46 голевых передач. В прошлом сезоне на его счету было 28 очков (7+21) в 54 матчах «регулярки» и 8 очков (2+6) в 23 матчах плей-офф, где «Бостон» дошел до финала.