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19:33 (мск), источник: ТАСС

Клуб НХЛ «Бостон» подписал трехлетний контракт с защитником Макэвоем

ТАСС, 15 сентября. Американский защитник Чарли Макэвой подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Бостон». Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу команды.

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Соглашение с 21-летним хоккеистом рассчитано на три года, зарплата Макэвоя составит $4,9 млн в год. Хоккеист находился в статусе ограниченно свободного агента.

Во время загрузки произошла ошибка.

Макэвой был выбран «Бостоном» в 2016 году в первом раунде драфта под 14-м номером. В составе бостонской команды в регулярных чемпионатах он провел 117 матчей, в которых забросил 14 шайб и отдал 46 голевых передач. В прошлом сезоне на его счету было 28 очков (7+21) в 54 матчах «регулярки» и 8 очков (2+6) в 23 матчах плей-офф, где «Бостон» дошел до финала.

Макэвой в 2015 году в составе сборной США стал победителем юниорского чемпионата мира, также на его счету золотая (2017) и бронзовая (2016) медали молодежных мировых первенств. В составе основной сборной США на чемпионате мира 2018 года в Дании он стал обладателем бронзовых медалей.

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