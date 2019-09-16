Водка для канадца, Овечкин и Малкин. Каким для России был локаут-2012

Источник: AP 2019

Локаут в сезоне-2012/13 стал последним на данный момент трудовым конфликтом между НХЛ и профсоюзом игроков. Начался он в 23:59 15 сентября 2012 года, когда истёк срок предыдущего коллективного соглашения, и продлился 119 дней. 12 января 2013 года новый договор был подписан, а регулярный чемпионат НХЛ был урезан с 82 до 48 матчей. Однако эти 119 дней серьёзно изменили и другую лигу — Континентальную, куда по традиции приехали многие заокеанские хоккеисты.

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КХЛ вместо Тайланда

Как и во время исторического локаута-2005, у хоккеистов была масса вариантов для того, чтобы «приткнуться» и играть в хоккей на время остановки в НХЛ. КХЛ казалась очевидным выбором, поскольку имела статус второй лучшей лиги мира, но и рабочих мест в России оказалось не так уж много, да и желание игроков ехать в КХЛ не всегда было высоким. Так, многие канадские и американские хоккеисты предпочли России Швейцарию (Бержерон, Дюшейн, Уэбер, Деарне, Пачьоретти, Кейн, Кутюр, Нэш), финны и шведы охотно ехали в домашние чемпионаты (даже во второй дивизион), а самым экзотичным выбор оказался у защитника «Чикаго» Джонни Одуйи, который неожиданно решил поиграть в хоккей в Таиланде.

В итоге клубы КХЛ пополнили 43 хоккеиста Национальной хоккейной лиги, большая часть из которых логично была россиянами. Самый серьёзный заокеанский десант высадился в «Магнитке», где вместе с Малкиным, Гончаром и Кулёминым играл Райан О’Райлли (если бы локаут продлился — приехал бы и Кросби), в СКА прибыли Бобровский, Ковальчук и Тарасенко, а в московское «Динамо» — Овечкин, его оруженосец Бекстрём и Лео Комаров.

В большинстве клубов заокеанские игроки смогли усилить коллектив и внесли солидный вклад в результат — чего стоил только один Виктор Хедман, сыгравший очень ярко, но были и досадные исключения. Скажем, Илья Брызгалов долго не мог адаптироваться в ЦСКА, за который сыграл только 13 матчей и запомнился только размышлениями о Вселенной, а затем его неудачи продолжились в «Филадельфии», которая в итоге выкупила контракт вратаря.

Эвандер Кейн, приехавший в Минск, запомнился фотографиями с пачками долларов, а вместо уверенной игры набрал в дюжине матчей только 2 очка и 47 минут штрафа. Но самым главным неудачником стал Джоффри Лупул, которого рискнул пригласить «Автомобилист».

31% всех голов «Магнитки» забили хоккеисты, приехавшие в клуб на время локаута (Малкин, Гончар, Кулёмин и О’Райлли).

23% — у «Динамо» (Бэкстрем и Овечкин),

22% — у СКА (Ковальчук, Тарасенко).

5 представителей НХЛ было в топ-10 лучших бомбардиров КХЛ на момент окончания локаута.

65 очков набрал лучший бомбардир локаутного периода Евгений Малкин («Металлург» Мг).

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Лупул, рэп и водка

Изначально Лупул не должен был играть в КХЛ, поскольку не удовлетворял требованиям, установленными лигой. Для того чтобы хоккеист с действующим контрактом в НХЛ мог «перекантоваться» в России на время локаута, он должен был сыграть не менее 150 матчей в НХЛ за три последних сезона, либо сыграть на одном из двух последних чемпионатах мира, или быть обладателем индивидуального приза в НХЛ, или быть обладателем/финалистом Кубка Стэнли. Лупул сыграл за 3 сезона только 143 матча, страдая от травмы спины, но КХЛ сделала для него исключение, так как он был участником Матча всех звёзд.

«Он хочет играть, оставаться в хорошей форме. Для него это не вопрос денег. Он хочет играть в конкурентной среде», — сказал его агент Питер Семоник, но в действительности Лупул оказался не готов ни к конкурентной среде, ни к российским реалиям.

Бывший одноклубник Сергея Фёдорова по «Анахайму» прославился тем, что вёл дневник во время своих приключений в России, и эти заметки оказались намного любопытнее, чем-то, что Лупул продемонстрировал на льду. За 9 матчей в составе уральской команды он набрал 4 (1+3) очка, а затем разразился серией негативных комментариев о жизни в России. На положении «Автомобилиста» его бегство никак не сказалось: уральцы были худшим клубом лиги до его приезда и остались худшим клубом лиги, когда форвард вернулся в Канаду.

Сразу после приезда из Северной Америки Лупул выразил удивление тем, что в России все почему-то говорят на русском языке, которого он не знал.

«Ожидая багаж после посадки, я понял, что мои клюшки потерялись. Это случается с каждым. Это полный отстой. Где оказаться в такой ситуации хуже всего? В Москве, особенно когда ты не говоришь по-русски. То, как меня снимали на камеру безопасности в отделе утерянного багажа, запомнится надолго. Никто не говорил по-английски, и все формы для заполнения были на русском. Кроме того, казалось, что все на меня очень злятся. Потом я понял, что, когда люди разговаривают на русском, всегда кажется, что они злятся. Даже когда они счастливы», — писал Лупул.

Спустя 10 дней тонкокожего канадца постигло ещё одно испытание. Из-за проблем с визой он не смог поехать в Казахстан на выездной матч «Автомобилиста» с «Барысом» и был вынужден ехать на поезде в Омск, где предстояла игра с «Авангардом».

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«Я сделал паузу для того, чтобы сходить в вагон-ресторан и перекусить. В вагоне-ресторане я съел борщ и то, что, надеюсь, было курицей. Там я познакомился с парнем, который немного, совсем чуть-чуть говорил по-английски. Алексей оказался большим хоккейным фанатом и предложил выпить немного русской водки. Оказалось, что “немного” в России значит несколько больше, чем обычно. Алексей щедро наливал, и некоторое время мы выпивали. Мы говорили о музыке, и Алексей рассказывал, что любит Jay-Z и Eminem. Мне кажется, что это невероятно здорово, потому что я тоже слушаю этих парней. В общем и целом — до сих пор это стало для меня лучшим культурным опытом в России. Думаю, водка и Jay-Z рушат границы между людьми», — писал Лупул, но спустя месяц вернулся в Северную Америку.

После того как локаут завершился, Лупул отыграл ещё три сезона за «Торонто», но из-за хронической паховой грыжи завершил карьеру в 33 года.

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10 лучших энхаэловцев, игравших в КХЛ во время локаута-2012:

1. Евгений Малкин («Металлург» Мг) — 37 матчей, 65 (23+45) очков.

2. Илья Ковальчук (СКА) — 35 матчей, 41 (18+23) очко.

3. Александр Овечкин («Динамо» М) — 31 матч, 40 (19+21) очков.

4. Павел Дацюк (ЦСКА) — 31 матч, 36 (11+25) очков.

5. Сергей Бобровский (СКА) — 24 матча, 93,2% отражённых бросков.

6. Сергей Гончар («Металлург» Мг) — 37 матчей, 29 (3+26) очков.

7. Никлас Бекстрём («Динамо» М) — 19 матчей, 25 (10+15) очков.

8. Артём Анисимов («Локомотив») — 36 матчей, 30 (12+18) очков.

9. Семён Варламов («Локомотив») — 16 матчей, 94,6% отражённых бросков.

10. Сергей Костицын («Авангард») — 27 матчей, 29 (9+20) очков.