Водка для канадца, Овечкин и Малкин. Каким для России был локаут-2012
Это был самый крутой хоккей в истории лиги. Жаль, что оборвалось в середине сезона.
Это был самый крутой хоккей в истории лиги. Жаль, что оборвалось в середине сезона.
Локаут в сезоне-2012/13 стал последним на данный момент трудовым конфликтом между НХЛ и профсоюзом игроков. Начался он в 23:59 15 сентября 2012 года, когда истёк срок предыдущего коллективного соглашения, и продлился 119 дней. 12 января 2013 года новый договор был подписан, а регулярный чемпионат НХЛ был урезан с 82 до 48 матчей. Однако эти 119 дней серьёзно изменили и другую лигу — Континентальную, куда по традиции приехали многие заокеанские хоккеисты.
Как и во время исторического локаута-2005, у хоккеистов была масса вариантов для того, чтобы «приткнуться» и играть в хоккей на время остановки в НХЛ. КХЛ казалась очевидным выбором, поскольку имела статус второй лучшей лиги мира, но и рабочих мест в России оказалось не так уж много, да и желание игроков ехать в КХЛ не всегда было высоким. Так, многие канадские и американские хоккеисты предпочли России Швейцарию (Бержерон, Дюшейн, Уэбер, Деарне, Пачьоретти, Кейн, Кутюр, Нэш), финны и шведы охотно ехали в домашние чемпионаты (даже во второй дивизион), а самым экзотичным выбор оказался у защитника «Чикаго» Джонни Одуйи, который неожиданно решил поиграть в хоккей в Таиланде.
В итоге клубы КХЛ пополнили 43 хоккеиста Национальной хоккейной лиги, большая часть из которых логично была россиянами. Самый серьёзный заокеанский десант высадился в «Магнитке», где вместе с Малкиным, Гончаром и Кулёминым играл Райан О’Райлли (если бы локаут продлился — приехал бы и Кросби), в СКА прибыли Бобровский, Ковальчук и Тарасенко, а в московское «Динамо» — Овечкин, его оруженосец Бекстрём и Лео Комаров.
Эвандер Кейн, приехавший в Минск, запомнился фотографиями с пачками долларов, а вместо уверенной игры набрал в дюжине матчей только 2 очка и 47 минут штрафа. Но самым главным неудачником стал Джоффри Лупул, которого рискнул пригласить «Автомобилист».
31% всех голов «Магнитки» забили хоккеисты, приехавшие в клуб на время локаута (Малкин, Гончар, Кулёмин и О’Райлли).
23% — у «Динамо» (Бэкстрем и Овечкин),
22% — у СКА (Ковальчук, Тарасенко).
5 представителей НХЛ было в топ-10 лучших бомбардиров КХЛ на момент окончания локаута.
65 очков набрал лучший бомбардир локаутного периода Евгений Малкин («Металлург» Мг).
Изначально Лупул не должен был играть в КХЛ, поскольку не удовлетворял требованиям, установленными лигой. Для того чтобы хоккеист с действующим контрактом в НХЛ мог «перекантоваться» в России на время локаута, он должен был сыграть не менее 150 матчей в НХЛ за три последних сезона, либо сыграть на одном из двух последних чемпионатах мира, или быть обладателем индивидуального приза в НХЛ, или быть обладателем/финалистом Кубка Стэнли. Лупул сыграл за 3 сезона только 143 матча, страдая от травмы спины, но КХЛ сделала для него исключение, так как он был участником Матча всех звёзд.
«Он хочет играть, оставаться в хорошей форме. Для него это не вопрос денег. Он хочет играть в конкурентной среде», — сказал его агент Питер Семоник, но в действительности Лупул оказался не готов ни к конкурентной среде, ни к российским реалиям.
Бывший одноклубник Сергея Фёдорова по «Анахайму» прославился тем, что вёл дневник во время своих приключений в России, и эти заметки оказались намного любопытнее,
«Ожидая багаж после посадки, я понял, что мои клюшки потерялись. Это случается с каждым. Это полный отстой. Где оказаться в такой ситуации хуже всего? В Москве, особенно когда ты не говоришь
Спустя 10 дней тонкокожего канадца постигло ещё одно испытание.
«Я сделал паузу для того, чтобы сходить в
После того как локаут завершился, Лупул отыграл ещё три сезона за «Торонто», но
10 лучших энхаэловцев, игравших в КХЛ во время локаута-2012:
1. Евгений Малкин («Металлург» Мг) — 37 матчей, 65 (23+45) очков.
2. Илья Ковальчук (СКА) — 35 матчей, 41 (18+23) очко.
3. Александр Овечкин («Динамо» М) — 31 матч, 40 (19+21) очков.
4. Павел Дацюк (ЦСКА) — 31 матч, 36 (11+25) очков.
5. Сергей Бобровский (СКА) — 24 матча, 93,2% отражённых бросков.
6. Сергей Гончар («Металлург» Мг) — 37 матчей, 29 (3+26) очков.
7. Никлас Бекстрём («Динамо» М) — 19 матчей, 25 (10+15) очков.
8. Артём Анисимов («Локомотив») — 36 матчей, 30 (12+18) очков.
9. Семён Варламов («Локомотив») — 16 матчей, 94,6% отражённых бросков.
10. Сергей Костицын («Авангард») — 27 матчей, 29 (9+20) очков.
Максим Замятин