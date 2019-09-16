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20:16 (мск), источник: Чемпионат.com

Два российских игрока вошли в топ-20 драфта 2020 года по версии TSN

Североамериканский журналист TSN Боб Маккензи поделился своей версией лучших хоккеистов драфта Национальной хоккейной лиги в 2020 году.

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В топ-20 вошли два российских хоккеиста.

1. н. Алексис Лафренье («Римуски»)
2. н. Куинтон Байфилд («Садбери»)
3. н. Лукас Рэймонд («Фрёлунда»)
4. н. Коул Перфетти («Сагинау»)
5. н. Александер Хольц («Юргорден»)
6. в. Ярослав Аскаров (СКА-1946)
7. н. Хендрикс Лапьерр («Чикутими»)
8. з. Джейми Дриздейл («Эри»)
9. н. Антон Лунделл (ХИФК)
10. з. Джастин Бэррон («Галифакс»)

13. н. Родион Амиров («Салават Юлаев»).

На драфте 2019 года выбрано 28 российских игроков. Этот результат стал лучшим для России за последние 16 лет. На драфте-2003 было выбрано 30 россиян, рекорд установлен в 2000 году (42 россиянина).

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