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16 сентября, источник: ТАСС

Профсоюз игроков НХЛ не будет до конца срока выходить из коллективного соглашения с лигой

ТАСС, 16 сентября. Ассоциация игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) не будет использовать свое право на досрочное завершение коллективного трудового соглашения с Национальной хоккейной лигой (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба NHLPA.

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Источник: AP 2019

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения.

«Пока у игроков есть обеспокоенность по поводу текущего соглашения, мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем является более предпочтительным вариантом развития событий, чем прекращение соглашения после этого сезона, — сказал исполнительный директор NHLPA Дон Фер. — У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся».

Ранее отсутствие соглашения дважды приводило к локауту в НХЛ. Клубы не выступали в сезоне-2004/05, а также пропустили часть сезона-2012/13, начав его с января.

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