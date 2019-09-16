Профсоюз игроков НХЛ не будет до конца срока выходить из коллективного соглашения с лигой

Текущее соглашение действует до 15 сентября 2022 года. В сентябре 2019 года у обеих сторон договора оставалось право выйти из него, инициировав новые переговоры. НХЛ ранее сообщила, что также не будет выходить из соглашения.

«Пока у игроков есть обеспокоенность по поводу текущего соглашения, мы согласны с лигой, что совместная работа по решению этих проблем является более предпочтительным вариантом развития событий, чем прекращение соглашения после этого сезона, — сказал исполнительный директор NHLPA Дон Фер. — У нас были дискуссии с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что эти разговоры продолжатся».