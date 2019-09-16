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16 сентября, источник: Sport24

Овечкин к нам не приедет. НХЛ и профсоюз игроков смогли договориться и избежать локаута

В ближайшие три года в Россию точно не приедут мировые звезды НХЛ.

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Источник: AP 2019

Профсоюз игроков НХЛ должен был вынести свое решение 15 сентября, но из-за того, что это воскресенье, было принято отложить его на день. В понедельник вечером по Москве Ассоциация игроков лиги (NHLPA) объявила о том, что не будет пользоваться правом на досрочное завершение коллективного трудового соглашения лигой в следующем году. Если бы этого не произошло и стороны не договорились о новом соглашении за этот сезон, осенью 2020 года наступил бы локаут.

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Вероятность локаут в следующем году была минимальна. В Северной Америке люди были уверены, что до этого дело не дойдет. Слишком много денег потеряют клубы, а деньги в НХЛ играют важнейшую роль. В конце августа НХЛ заявила, что не будет пользоваться правом на досрочное завершение коллективного трудового соглашения.

— Учитывая текущую ситуацию в игровой и бизнес-частях хоккея НХЛ считает необходимым продолжить строительство основания, которое мы создали с игроками. Таким образом, мы не будем досрочно расторгать договор с профсоюзом. Поэтому мы готовы, что текущее соглашение будет действовать весь срок — еще три сезона до окончания чемпионата-2021/22. Мы надеемся, что трудовой мир продолжится и позволит нам развивать игру и дальше, а значит, извлечь выгоду всем заинтересованным сторонам — игрокам, клубам, бизнес-партнерам и, самое главное, болельщикам, — заявил комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн (Официальный сайт НХЛ).

Профсоюз до последнего хранил молчание. Исполнительный директор Ассоциации игроков НХЛ Дональд Фер уклончиво отмечал, что стороны активно работают для того, чтобы придти к компромиссу. В рамках медиа-тура в начале сентября в Чикаго проходила встреча владельцев клуба и игроков, в числе которых были Сидни Кросби, Патрик Кейн, Александр Овечкин. Основная претензия хоккеистов — эскроу. Это отчисления от контрактов игроков в фонд лиги для того, чтобы регулировать доходы игроков и владельцев (сейчас распределяются 50/50). В разные сезоны эскроу балансирует в районе 10−15% от зарплаты игрока. Игроки не хотят отдавать так много в лигу, ведь они еще платят высокие налоги (в Северной Америке налоги прогрессивные и зависят от величины контракта).

— У игроков есть беспокойства в связи с текущим соглашением, но мы согласны с лигой, что совместная работа по их устранению является более предпочтительным вариантом, чем остановка соглашения после этого сезона. У нас проходили переговоры с лигой о продлении соглашения, и мы ожидаем, что они продолжатся.
Исполнительный директор НХЛПА Дональд Фер

Нынешнее решение означает, что по крайней мере три года никаких больших перемен в НХЛ не будет происходить. Тем не менее обсуждения продолжаются, и в коллективное соглашение могут вносить правки, оно также может быть продлено еще на три-четыре года. Поэтому не стоит сильно надеяться на приезд всех звезд в Россию и в будущем. Александр Овечкин в интервью североамериканским журналистам уже говорил, что хотел бы продлить соглашение с «Вашингтоном» на несколько лет. Евгений Малкин выразил желание остаться в «Питтсбурге». Долгосрочные контракты есть у Кучерова, Тарасенко, Кузнецова, Бобровского и Панарина. Все идет к тому, что нынешних звезд хоккея из России на родине не увидят никогда.

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