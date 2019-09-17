Овечкин против истории. Какие рекорды он побьет в 34 года?

Источник: Спорт-Экспресс

Новый сезон — время новых рекордов. Александр Овечкин — главный в современной НХЛ по борьбе с историческими достижениями. Чуть ли не каждый его матч, в котором он набирает очки, а уж тем более забивает голы, позволяет ему обойти кого-нибудь из легендарных хоккеистов прошлого в том или ином бомбардирском или снайперском рейтинге. Какие же рекорды Ови может побить уже в этом чемпионате и кого он сможет превзойти?

После перезагрузки лета 2017 года Овечкин набирал 87 и 89 очков в двух последних сезонах. Вряд ли от 34-летнего форварда стоит ожидать прогресса (90+ баллов у Александра не было с регулярки-2009/10), скорее всего, результат Ови в этом чемпионате будет в районе 80−85 очков. Россиянин точно пробьется в топ-40, но до тридцатки пока не добраться. Достижимые цели сейчас — занимающие 34-е и 35-места Игинла и Дельвеккио. Правда, не стоит забывать, что Овечкин на пять очков отстает от Кросби, чей бомбардирский темп выше — в прошлом сезоне канадец выбил «сотню».

Прогноз на конец чемпионата-2019/20: 1290−1295 очков, 36-е место.

Самое интересное — снайперская гонка, в которой Ови теоретически претендует на первое место Гретцки. Главная интрига — сколько еще лет форвард «Кэпс» сможет брать «Ришары», забивая по 50 голов за сезон. Большинство снайперов после 30 лет, а тем более после 32, начинали сдавать, но не Овечкин — за два последних чемпионата у него 100 шайб. Нет сомнений, что россиянин в этом сезоне обойдет Селянне и Робитайла, если не случится ничего экстраординарного — еще и супертройку Мессье-Айзерман-Лемье. Чтобы догнать Гартнера, придется забивать те самые 50.

Прогноз: 703−705 шайб, 8-е место.

Есть и ассистентская категория, но не среди всех хоккеистов НХЛ (в ней Ови далековато), а среди россиян. Капитан «Кэпс» преодолел многолетний кризис, во время которого он растерял навыки командного игрока и диспетчера, два последних сезона он отдавал по 38 передач. Конечно, не 54−59, как в первой половине карьеры, но тоже неплохо. Могильного Овечкин обойдет быстро, а вот интрига с шестым местом Гончара решится либо в концовке этого чемпионата, либо на старте следующего.

Прогноз: 587−590 передач, 7-е место.

А вот в еще одной снайперской номинации Овечкину уже подобрался к лидерам. Гретцки, Ягр, Бретт Халл, Дионн, Эспозито и многие другие звезды поиграли в течение карьеры за разные клубы, а тех, кто ни разу не сменил команду, было совсем немного. Ови пока не дает четкий ответ, продолжит ли карьеру после окончания контракта в 2021 году, но сложно представить, что может заставить его поменять «Вашингтон» в НХЛ на кого-либо еще.

Прогноз: 703−705 шайб, 2-е место.

Стабильность Овечкина в большинстве еще более выдающаяся, чем общая — даже в провальном сезоне-2016/17 он забил при реализации лишнего 17 голов, хотя всего их было 33. За последние семь лет Александр ни разу не забрасывал меньше 16 таких шайб. Так что Селянне точно придется потесниться, а Бретту Халлу поволноваться.

Прогноз: 262−264 шайбы, 3-е место.

Победные голы прогнозировать тяжелее — на длинной дистанции карьеры они коррелируют с вкладом хоккеиста в успехи команды в ключевых моментах матчей, но на более короткой (одного сезона) не всегда показательны. У Овечкина бывали чемпионаты, когда он забрасывал по 11 победных шайб, но в прошлом их было всего пять. Ниже «пятерки» он опускался лишь дважды, правда, в тех случаях общее число голов было меньше 40.

Прогноз: 111−112 голов, 4-е место.

Времена 80-х с безумной результативностью, крупными счетами и наилучшими шансами на хет-трики и даже покеры давно позади. Три «трюка со шляпой», которые оформил Овечкин в прошлом сезоне, уже серьезное достижение. На что-то большее рассчитывать сложно.

Прогноз: 25 хет-триков, 9-е место.

В начале карьеры у Овечкина были сезоны, когда он бросал в створ больше 400 и даже 500 раз (чемпионат-2008/09 — 528 попаданий в 79 матчах, в среднем 6,68 за игру!). Потом Ови подуспокоился и стал менее агрессивным, но более точным. Результат двух последних сезонов — 355 и 338 бросков. Дионна Александр обгонит, а Ягра — вряд ли.