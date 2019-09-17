Овечкин — уже легенда НХЛ. Осталось только побить вечные рекорды Гретцки

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17 сентября празднует свой 34-й день рождения главный российский хоккейный герой современности — Александр Овечкин.

Самый старший в команде

В первый день нынешнего тренировочного лагеря Овечкин спросил бывшего партнёра по команде знаменитого голкипера Олафа Колцига, сколько ему было лет, когда россиянин был новичком и только появился в «Кэпиталз». Немцу было 35 лет — чуть больше, чем Александру сейчас.



«Я ещё не старик. Но время летит, это правда. Это нормально. Я чувствую себя достаточно хорошо. Последние годы такого ощущения не было», — сказал Овечкин. После того как Брук «Батя» Орпик завершил карьеру, Александр стал самым возрастным хоккеистом нынешнего «Вашингтона».

«И физически, и морально я в порядке. Нынешнее лето в этом смысле очень помогло, причём не только мне, но и остальным ребятам. Все видели, что произошло в прошлом году, когда у нас были проблемы», — отмечает Александр. Бесконечные поездки и празднования в честь выигрыша Кубка Стэнли не могли не сказаться. Ближе к концу прошлого сезона у игроков начала наступать усталость, что привело к вылету в первом раунде плей-офф от «Каролины».



За продолжительный летний отпуск большинство хоккеистов воспользовались тем, что времени на отдых было больше. Именно поэтому многие игроки приехали в расположение клуба заранее и начали подготовку за счёт неофициальных тренировок по желанию. Овечкин был в их числе, поскольку, согласно заветам Яромира Ягра, чем старше становишься, тем дольше твой организм адаптируется к нагрузкам регулярного чемпионата, и готовиться к ним нужно заблаговременно.



Во время такой тренировки едва не случилось крайне неприятное событие. «Овечкин только что неловко упал во время двусторонки. Я слышал, как он закричал. Ему помогли покинуть лёд, и он ушёл в раздевалку. Не наступал на левую ногу», — написал в «Твиттере» журналист Том Гулитти. Но тревоги оказались беспочвенными — не успели все испугаться, как Александр Великий вернулся на лёд и продолжил тренировку. За всю свою карьеру Овечкин удачно избегал серьёзных травм, но с возрастом риск повышенного травматизма возрастает.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/GYx297eKRbU" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

700 голов за карьеру и погоня за Гретцки

Один из главных вопросов, которым сейчас задаются болельщики, — сколько ещё Овечкин сможет играть. До окончания нынешнего контракта остаётся два сезона, и в возрасте 36 лет Александр может стать свободным агентом. Вряд ли «Вашингтон» захочет отпустить свою суперзвезду в другой клуб НХЛ, даже если эффективность россиянина упадёт. Однако сам Овечкин ясно дал понять, что не собирается «пылить», если не будет сил и здоровья.

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«Вечный» оруженосец Овечкина Никлас Бекстрём заявил, что ожидает, что Александр будет играть ещё три года после окончания нынешнего контракта. Эти слова выглядели довольно специфично — как будто форварды говорили об этом друг с другом.

Тот же Бекстрём выразил уверенность, что Овечкин сможет побить «вечный» рекорд Гретцки по голам. Сделать это будет непросто, поскольку если действительно Александр будет играть ещё пять лет, то для преодоления отставания в 236 шайбы ему придётся выдавать среднюю результативность 47,2 гола за регулярный чемпионат. А вот если речь идёт о шести- или семилетнем сроке, то нужно будет забивать по 30 голов, что намного более реалистично.

«Я самый возрастной игрок команды? Да бросьте. Я ещё молод. Я всё ещё хочу играть в свой хоккей», — отверг все предположения сам россиянин.

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«Никогда не забуду один вечер, когда я и Сёмин пошли на ужин с Сергеем Фёдоровым и Виктором Козловым. Мы были совсем молодыми, а эти парни играли уже давно, это были одни из их последних сезонов в НХЛ. Они сказали нам: «Прекратите смеяться. У вас впереди 10−12 лет карьеры в НХЛ, они пролетят быстро». Так и случилось, всё пролетело очень быстро, я уже 15 лет в лиге.



Не хочется ли мне поменять агрессивный стиль игры? Нет. Если я играю, например, в баскетбол, то тоже действую достаточно агрессивно, ищу контакта с игроками. Я не могу пропустить момент, когда можно сделать силовой приём. Если я могу сделать хит, то почему нет? Если играешь жёстко, то это вызывает уважение у партнёров по команде.

Пока мне тяжело говорить, как долго я буду играть и что случится через два года. Многое будет зависеть от здоровья. Я не хочу подписывать новый контракт, зная, что не смогу играть. Если вы посмотрите на тот хоккей, который был 15 лет назад, когда я приехал в НХЛ, то он совершенно другой по сравнению с современным. Даже матчи четырёхлетней давности — это другой хоккей. Приходят молодые парни, они показывают потрясающую скорость и технику.



Приходится меняться, учиться чему-то. Каждый год что-то меняется", — заявил Овечкин.



В регулярном чемпионате-2019/20 ему предстоит преодолеть отметку в 700 голов за карьеру — для этого необходимо забить 42 гола.