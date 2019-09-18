Два очка Зыкова помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо»
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая во вторник в Денвере, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. Дубль оформил Брэндон Пирри (23-я и 57-я минуты), также шайбы забросили Валентин Зыков (5), Николас Хэг (42), Николя Руа (43). Кроме того, Зыков отметился голевой передачей.
Другие результаты предсезонных матчей НХЛ, прошедших во вторник:
«Торонто» — «Оттава» — 1:3,
«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (овертайм),
«Коламбус» — «Баффало» — 4:1,
«Тампа Бэй» — «Каролина» — 0:3,
«Миннесота» — «Даллас» — 1:2 (овертайм),
«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 1:4,
«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 3:4.