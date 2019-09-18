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10:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Два очка Зыкова помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо»

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Вегас Голден Найтс» на выезде разгромил «Колорадо Эвеланш» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая во вторник в Денвере, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. Дубль оформил Брэндон Пирри (23-я и 57-я минуты), также шайбы забросили Валентин Зыков (5), Николас Хэг (42), Николя Руа (43). Кроме того, Зыков отметился голевой передачей.

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Другие результаты предсезонных матчей НХЛ, прошедших во вторник:

«Торонто» — «Оттава» — 1:3,

«Айлендерс» — «Филадельфия» — 3:2 (овертайм),

«Коламбус» — «Баффало» — 4:1,

«Тампа Бэй» — «Каролина» — 0:3,

«Миннесота» — «Даллас» — 1:2 (овертайм),

«Аризона» — «Лос-Анджелес» — 1:4,

«Сан-Хосе» — «Анахайм» — 3:4.

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