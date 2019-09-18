Два очка Зыкова помогли «Вегасу» разгромить «Колорадо»

Встреча, прошедшая во вторник в Денвере, завершилась со счетом 5:0 (1:0, 1:0, 3:0) в пользу гостей. Дубль оформил Брэндон Пирри (23-я и 57-я минуты), также шайбы забросили Валентин Зыков (5), Николас Хэг (42), Николя Руа (43). Кроме того, Зыков отметился голевой передачей.