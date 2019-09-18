Свечников вышел на лед спустя 11 месяцев и помог «Детройту» победить
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Детройт» дома обыграл «Чикаго» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Детройт» дома обыграл «Чикаго» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу «Ред Уингз». В составе хозяев льда шайбы забросили Мэтт Пюмпел (на 11-й минуте), Мэттью Форд (27), Крис Терри (36), Майкл Расмуссен (56) и Люк Гленденинг (59). Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился голевой передачей, россиянин вышел на лед впервые после того, как 11 месяцев назад перенес операцию на правом колене. У гостей отличились Филип Хольм (26) и Доминик Кубалик (38 и 47).
В другом матче дня «Ванкувер» дома победил «Эдмонтон» со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отдал результативную передачу. В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своем льду уступил «Аризоне» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2), защитник «Койотис» Илья Любушкин сделал голевой пас.