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11:00 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Свечников вышел на лед спустя 11 месяцев и помог «Детройту» победить

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. «Детройт» дома обыграл «Чикаго» в предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу «Ред Уингз». В составе хозяев льда шайбы забросили Мэтт Пюмпел (на 11-й минуте), Мэттью Форд (27), Крис Терри (36), Майкл Расмуссен (56) и Люк Гленденинг (59). Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился голевой передачей, россиянин вышел на лед впервые после того, как 11 месяцев назад перенес операцию на правом колене. У гостей отличились Филип Хольм (26) и Доминик Кубалик (38 и 47).

В другом матче дня «Ванкувер» дома победил «Эдмонтон» со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1), нападающий «Кэнакс» Николай Голдобин отдал результативную передачу. В параллельном матче «Лос-Анджелес» на своем льду уступил «Аризоне» — 0:5 (0:2, 0:1, 0:2), защитник «Койотис» Илья Любушкин сделал голевой пас.

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