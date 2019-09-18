Свечников вышел на лед спустя 11 месяцев и помог «Детройту» победить

Встреча, прошедшая в Детройте, завершилась со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1) в пользу «Ред Уингз». В составе хозяев льда шайбы забросили Мэтт Пюмпел (на 11-й минуте), Мэттью Форд (27), Крис Терри (36), Майкл Расмуссен (56) и Люк Гленденинг (59). Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился голевой передачей, россиянин вышел на лед впервые после того, как 11 месяцев назад перенес операцию на правом колене. У гостей отличились Филип Хольм (26) и Доминик Кубалик (38 и 47).