Свечников: После травмы чувствовал себя на льду как ребенок в первом классе

«Детройт» во вторник победил «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). Свечников отметился голевой передачей, россиянин вышел на лед впервые после того, как 11 месяцев назад перенес операцию на правом колене.
«Удивительно. Мне казалось, что я на льду впервые, как ребенок в первом классе. Удивительное чувство. Но еще лучше выиграть и просто быть с парнями. В целом я чувствую, что еще не вышел на свой уровень, это займет немного больше времени», — цитирует Свечникова сайт «Детройта».
«У меня была пара моментов. Я мог забить одним броском, но голкипер отразил удар. Я сделал все, что смог, а вратарь сделал хороший сейв. Еще несколько шансов у нас было во время большинства, и я чувствовал, что мог сыграть лучше. Еще нет большого сдвига, я все еще чувствую боль в колене», — добавил Свечников.