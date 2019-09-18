Свечников: После травмы чувствовал себя на льду как ребенок в первом классе

Источник: AP 2019

«Детройт» во вторник победил «Чикаго» в предсезонном матче НХЛ со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). Свечников отметился голевой передачей, россиянин вышел на лед впервые после того, как 11 месяцев назад перенес операцию на правом колене.

«Удивительно. Мне казалось, что я на льду впервые, как ребенок в первом классе. Удивительное чувство. Но еще лучше выиграть и просто быть с парнями. В целом я чувствую, что еще не вышел на свой уровень, это займет немного больше времени», — цитирует Свечникова сайт «Детройта».