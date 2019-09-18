Бурдасов все-таки поехал в НХЛ. В Эдмонтон к Макдэвиду
Как стало известно «СЭ», нападающий Антон Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном». Последний сезон российский форвард провел в «Салавате Юлаеве».
Как стало известно «СЭ», нападающий Антон Бурдасов подписал просмотровый контракт с «Эдмонтоном». Последний сезон российский форвард провел в «Салавате Юлаеве».
Бурдасов
У него изначально есть договоренности, и все зависит только от того, как он себя покажет в тренировочном лагере. Деньги у «Эдмонтона» есть, а забивных форвардов крайне мало, почему Кен Холланд и заинтересован в Бурдасове. Зарекомендует себя как надо — и получит контракт на примерно 1,7 миллиона. Без просмотра давали миллион, что Антона в принципе устраивало, потому что дело не в деньгах, и его сама возможность чуть ли не возбуждает, но гарантий появления в основном составе все же хочется. Играть в 28 лет в АХЛ — это попросту глупо. Спросите Питера Холланда, который с Кеном никак не связан. И в этой лиге совсем не весело.
Прямо скажем, определенный скептицизм присутствует. Бурдасов приучил к тому, что может идеально бросать с кистей что с дальней ноги, что с ближней, что с двух, а так у нас крайне мало кто умеет, но одного броска
И в этом смысле ободряет то, что в 27 он начал меняться. Стоило пораньше, конечно, но хоккейная культура у нас еще в стадии становления. Молодежь уже совсем другая, понимающая, что работа окупится сторицей. А Антон еще и был весьма талантлив и физически одарен. Кто бы что ни говорил, а это повод не следить за собой и не задумываться о следующих шагах.
В «Эдмонтоне» есть где и с кем играть. Вероятно, Джеймс Нил, довольно похожий по навыкам и бэкграунду на Бурдасова, пропишется в первом звене. Но во
В этом смысле у Бурдасова хорошая позиция: не справится или не понравится — приедет домой. Но и в другом смысле тоже может получиться интересно: «Флорида» и «Бостон»
В принципе, Антон с его работой ног, далеко не идеальной, на маленьких площадках может и зажечь. Два шага, бросок, и все тебя обнимают. В это не то чтобы верится, но все может быть. По формату он вполне подходит. Как оно будет в команде, вольется ли, преодолеет ли языковой барьер — это уже другие вопросы. Остается только пожелать ему удачи. Выйдет — супер, нет — так нет. Уж по крайней мере на вкус попробует и многое поймет.