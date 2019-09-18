Бурдасов все-таки поехал в НХЛ. В Эдмонтон к Макдэвиду

Источник: Спорт-Экспресс

Бурдасов все-таки поехал. Поехал, чтобы внукам рассказать, что не побоялся. Поехал, чтобы внукам рассказать, что к 27 годам начал соблюдать диету и понял — хоккей высокого уровня не терпит вообще ничего лишнего. Поехал, чтобы посмотреть на Макдэвида и выйти из зоны комфорта, а это всегда дает тебе понять, чего ты на самом деле стоишь. Красавец.

Просмотровый контракт обычно ничего не обещает, но не в случае Антона.

У него изначально есть договоренности, и все зависит только от того, как он себя покажет в тренировочном лагере. Деньги у «Эдмонтона» есть, а забивных форвардов крайне мало, почему Кен Холланд и заинтересован в Бурдасове. Зарекомендует себя как надо — и получит контракт на примерно 1,7 миллиона. Без просмотра давали миллион, что Антона в принципе устраивало, потому что дело не в деньгах, и его сама возможность чуть ли не возбуждает, но гарантий появления в основном составе все же хочется. Играть в 28 лет в АХЛ — это попросту глупо. Спросите Питера Холланда, который с Кеном никак не связан. И в этой лиге совсем не весело.

Прямо скажем, определенный скептицизм присутствует. Бурдасов приучил к тому, что может идеально бросать с кистей что с дальней ноги, что с ближней, что с двух, а так у нас крайне мало кто умеет, но одного броска все-таки маловато. И определенная нестабильность так или иначе присутствовала на протяжении всей его карьеры. Он может жестить в углах, выигрывая две трети единоборств, но делал это непродолжительными отрезками. Он может резать углы, вылезая на пятак, но опять же — непродолжительными отрезками. Сложит ли он все это вместе? Черт его знает, но умеет же.

И в этом смысле ободряет то, что в 27 он начал меняться. Стоило пораньше, конечно, но хоккейная культура у нас еще в стадии становления. Молодежь уже совсем другая, понимающая, что работа окупится сторицей. А Антон еще и был весьма талантлив и физически одарен. Кто бы что ни говорил, а это повод не следить за собой и не задумываться о следующих шагах.

В «Эдмонтоне» есть где и с кем играть. Вероятно, Джеймс Нил, довольно похожий по навыкам и бэкграунду на Бурдасова, пропишется в первом звене. Но во втором-то поле не паханное. Нюджент-Хопкинс — очень хороший диспетчер, у которого никогда в профессиональном хоккее не было в партнерах реального снайпера. Из конкурентов — Чейссон и Нюгорд, но если их не убирать, то и делать за океаном нечего.

В этом смысле у Бурдасова хорошая позиция: не справится или не понравится — приедет домой. Но и в другом смысле тоже может получиться интересно: «Флорида» и «Бостон» по-прежнему имеют виды на него. Покажет себя хорошо в выставочных матчах, а первый он проведет уже 19 сентября, и все может круто измениться. Хотя «Эдмонтон» — намного более симпатичный вариант. Хотя бы потому, что в топ-6 хватает мест, в отличие от «Брюинз» и «Пантерз», а претенденты ничего особенного из себя не представляют.