Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США

Данный приз был учрежден Залом славы в 1999 году, чтобы воздать должное иностранным игрокам или тренерам, которые внесли большой вклад в развитие хоккея в США. Церемония награждения Овечкина пройдет 12 декабря в Вашингтоне.
Овечкин стал вторым россиянином — лауреатом данной премии. В 2008 году награда была присуждена Анатолию Тарасову.
«Александр Овечкин стал вдохновителем для нового поколения игроков в Вашингтоне и за его пределами. Помимо своего мастерства на льду, он внес огромный вклад в хоккейное сообщество и за пределами площадки», — прокомментировал решение присудить награду россиянину глава федерации хоккея США Джим Смит.