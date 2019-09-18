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18:30 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США

МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» россиянин Александр Овечкин получит международную награду имени Уэйна Гретцки от Зала хоккейной славы США, сообщается на официальном сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Данный приз был учрежден Залом славы в 1999 году, чтобы воздать должное иностранным игрокам или тренерам, которые внесли большой вклад в развитие хоккея в США. Церемония награждения Овечкина пройдет 12 декабря в Вашингтоне.

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Овечкин стал вторым россиянином — лауреатом данной премии. В 2008 году награда была присуждена Анатолию Тарасову.

«Александр Овечкин стал вдохновителем для нового поколения игроков в Вашингтоне и за его пределами. Помимо своего мастерства на льду, он внес огромный вклад в хоккейное сообщество и за пределами площадки», — прокомментировал решение присудить награду россиянину глава федерации хоккея США Джим Смит.

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