Овечкин получит приз имени Уэйна Гретцки за вклад в развитие хоккея в США

Источник: Спорт РИА Новости

Данный приз был учрежден Залом славы в 1999 году, чтобы воздать должное иностранным игрокам или тренерам, которые внесли большой вклад в развитие хоккея в США. Церемония награждения Овечкина пройдет 12 декабря в Вашингтоне.

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Овечкин стал вторым россиянином — лауреатом данной премии. В 2008 году награда была присуждена Анатолию Тарасову.