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09:26 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Дебютный гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в своем первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Встреча, прошедшая на льду «Рейнджерс», завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). Первую шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин (28-я минута), подписавший контракт с командой из Нью-Йорка 1 июля. Еще по шайбе забросили Майкл Хэйли (33) и Лиас Андерссон (51). У «Девилз» отличились Нико Хишир (1), Михаил Мальцев (20), Никита Гусев (31) и Бретт Сени (44).

По ходу второго периода Панарин получил небольшое повреждение и в третьем периоде на льду не появлялся.

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Результаты других предсезонных матчей:

«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 3:2,

«Каролина» — «Тампа» — 2:0,

«Монреаль» — «Флорида» — 4:3,

«Оттава» — «Торонто» — 4:3,

«Виннипег» — «Миннесота» — 4:1,

«Чикаго» — «Детройт» — 2:1,

«Калгари» — «Сан-Хосе» — 6:4.

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