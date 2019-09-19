Дебютный гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в своем первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» проиграли «Нью-Джерси Девилз» в своем первом предсезонном матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, прошедшая на льду «Рейнджерс», завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). Первую шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин (28-я минута), подписавший контракт с командой из
По ходу второго периода Панарин получил небольшое повреждение и в третьем периоде на льду не появлялся.
Результаты других предсезонных матчей:
«Вашингтон» — «Сент-Луис» — 3:2,
«Каролина» — «Тампа» — 2:0,
«Монреаль» — «Флорида» — 4:3,
«Оттава» — «Торонто» — 4:3,
«Виннипег» — «Миннесота» — 4:1,
«Чикаго» — «Детройт» — 2:1,
«Калгари» — «Сан-Хосе» — 6:4.