Дебютный гол Панарина не помог «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

Встреча, прошедшая на льду «Рейнджерс», завершилась победой гостей со счетом 4:3 (2:0, 1:2, 1:1). Первую шайбу в составе «Рейнджерс» забросил Артемий Панарин (28-я минута), подписавший контракт с командой из Нью-Йорка 1 июля. Еще по шайбе забросили Майкл Хэйли (33) и Лиас Андерссон (51). У «Девилз» отличились Нико Хишир (1), Михаил Мальцев (20), Никита Гусев (31) и Бретт Сени (44).